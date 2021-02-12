Українська співачка Наталія Могилевська та хореограф Ілона Гвоздьова поділилися ідеями подарунків, які можна піднести на День всіх закоханих.

У списку оригінальних подарунків на День святого Валентина від Наталії Могилевської – мила м’яка іграшка, а також уроки романтичного танго, спекотної румби і запальних латиноамериканських танців.

Не менш корисним подарунком буде урок масажу для двох або SPA-вечір, щоб ви змогли розслабитися в такий романтичний день.

Також співачка радить піднести гарну ювелірну прикрасу, косметику, політ на літаку над Дніпром або преміальні халати для двох.

Переможниця п’ятого сезону Танців із зірками Ілона Гвоздьова розповіла з особистого досвіду, які подарунки можуть виявитися вдалими на День закоханих.

– Якщо впродовж багатьох років перебуваєш у стосунках, то романтика стає більш передбачуваною. Ми з чоловіком вже давно перестали грати в гру – Вгадай, що я хочу і що мені подарувати. З особистого досвіду ділюся унісекс ідеями для цього свята, – сказала Гвоздьова.

Вдалим подарунком хореограф вважає духи, ювелірні вироби або сертифікат в улюблений магазин. Також можна подарувати романтичну вечерю або подорож.

Читайте 7 ідей для подарунків дівчині на День святого Валентина

Що вдягнути на День святого Валентина

Український модельєр і дизайнер одягу Андре Тан розповів, що одягнути на День святого Валентина і який одяг буде доречим для свята закоханих.

Кутюр’є склав образи, які можна одягнути на День закоханих у ресторан, кіно, театр або на каток.

Фото: Наталія Могилевська, Ілона Гвоздьова