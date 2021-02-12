Відомий джазовий піаніст та композитор Чик Коріа помер на 79-му році життя. Причиною смерті музиканта стала рідкісна форма раку.

Коріа вважається одним із найвпливовіших джазових музикантів. Він був нагороджений 23 преміями Греммі, а також внесений до Зали слави джазу (DownBeat Jazz Hall of Fame).

Свою професійну кар’єру він почав у 1960-х. Коріа співпрацював із трубачем Блю Мітчелом, а також був піаністом у колективі Майлза Девіса.

У 1972 році музикант створив джаз-ф’южн-групу Return to Forever, завдяки якій отримав світове визнання. Остання концертна платівка Чіка Коріа Plays вийшла восени 2020-го.

– Я хочу подякувати всім, хто на моєму шляху допомагав мені підтримувати яскравий музичний вогонь. Я сподіваюсь, що ті, хто хоче писати, виконувати чи робити щось ще, зроблять це. Моя місія завжди полягала в тому, щоб приносити радість мистецтва всюди, де я міг, і робити це разом з усіма митцями, якими я так захоплююсь, – це було багатство мого життя, – сказав Коріа у своїй передсмертній заяві.

Помер Сергій Проскурня

Український режисер та продюсер Сергій Проскурня помер на 64-му році життя.

Причина смерті режисера невідома. Проскурня присвятив життя театру, працював режисером та продюсером. Був лауреатом премій Національної спілки театральних діячів України Експеримент (2001 року) та імені Сергія Данченка (2017 року).

Фото: Чак Коріа