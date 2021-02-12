Популярний український модельєр і дизайнер одягу Андре Тан розповів, які образи будуть гарно виглядати на День святого Валентина.

Що вдягнути на День святого Валентина та який образ буде актуальним – Андре Тан докладно розповів, який одяг буде доречним у ресторані, кіно, театрі або на ковзанці.

У ресторан модельєр порадив одягнути сорочку вільного розміру з асиметричним кроєм рукава та малиновим кантом, яка чудово буде поєднуватися з легінсами або брюками-цигарками.

– Я більше не можу приховувати від вас цей образ. Він буде виглядати гарно та оригінально, – підкреслив Андре Тан.

Для кіно дизайнер радить надати перевагу джинсовій спідниці-олівець з бахрамою та додати шовкову блузу кольору тоффі. На ноги можна взути грубі черевики на широкій підошві або челсі.

Якщо ви збираєтеся провести День закоханих активно, наприклад, на ковзанці або атракціонах, то Андре Тан закликає звернути увагу на комфортний трикотажний костюм – теплий оверсайз светр з дизайнерською кишенею та брюками-палаццо. Чудово доповнять образ кросівки та тепла панама.

Вирішили відвідати виставу? Дизайнер радить уникати в образі футуристичних принтів і неонових відтінків. А шовкове плаття з незвичайними виточками просто необхідно мати в своєму гардеробі. Образ можна доповнити перловою ниткою.

– Пам’ятайте, що дрес-код black tie в театр уже не актуальний, але правило маленької сумочки грає велику роль. Погодьтеся, що величезні офісні сумки будуть дивно виглядати в глядацькому залі, – сказав кутюр’є.

У домашній атмосфері модельєр радить одягнути шовкові брюки палаццо.

– Шовкові брюки палаццо зроблять з вас довгоногу лань, а сорочка приховає всі недоліки. До речі, збалансувати розслабленість костюма під час виходу на вулицю допоможуть ботильйони kitten heels та сумка чіткої форми, – сказав дизайнер.

Речі, яких варто уникати

Модельєр Андре Тан розповів, які речі можуть зіпсувати образ. Дизайнер зазначив, що під час вибору образу варто відмовитися від колготок з недоречним принтом та різних підробок, яких зараз на ринку одягу дуже багато.

Також кутюр’є закликав не зловживати аксесуарами і правильно стежити за одягом.

Фото: Andre Tan