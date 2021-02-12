До дня святого Валентина нагадаємо найграндіозніші love story вітчизняних та зарубіжних зірок.

У свіжій добірці Фактів ICTV – найромантичніші пропозиції руки та серця.

Кім Кардаш’ян і Каньє Вест

Знакова подія сталася на бейсбольному стадіоні AT&T-парк у Сан-Франциско на 33-й день народження зірки реаліті-шоу Кім Кардаш’ян.

Коли закохані опинилися на запланованому місці, американський реп-виконавець Канье Вест зробив пропозицію теледіві. На величезному екрані засвітився напис: PLEEEASE MARRY Meeee (Будь ласка, виходь за мене заміж – Ред.)

Пропозиція була зроблена у супроводі оркестру, що виконував улюблену пісню Кім – Young And Beautiful співачки Лани Дель Рей.

Свідченням кохання Каньє стала розкішна обручка з діамантом у 15 карат.

Джордж Клуні та Амаль Аламуддін

Пара зустрічалась шість місяців, як нарешті американський актор Джордж Клуні зрозумів, що британський юрист Амаль Аламуддін – саме та жінка, яку він шукав усе життя.

Клуні зробив пропозицію руки та серця в їхньому будинку, відразу після її повернення з Лондона. Але все пішло не так, як планував голлівудський красень.

Після вечері, яку приготував Клуні (Аламуддін думала, що вони просто замовлять їжу з ресторану, тому й не одяглася особливо розкішно), чоловік поставив плейлист з пісень про кохання.

Коли Джордж попросив кохану знайти запальничку, аби запалити свічки, вона випадково побачила обручку. Сюрприз було зіпсовано, але Амаль все одно сказала так.

– Це обручка? О Боже мій! – здивованим трепетом сказала Амаль.

За словами Клуні, це питання звучало дуже дивно: начебто він колись раніше залишав просто так обручку в будинку. Актор розгубився і не знав, що робити. Він намагався зобразити якісь емоції, але не міг.

Зрештою, Джордж встав на одне коліно та зробив пропозицію руки та серця.

– Я не можу уявити решту свого життя без тебе, будь моєю дружиною, – згадав Джордж Клуні.

Меган Маркл і принц Гаррі

Британський принц Гаррі попросив свою кохану, нині герцогиню Сассекську, Меган Маркл стати його дружиною у листопаді 2017 року.

Пара насолоджувалася компанією один одного в затишному котеджі Ноттінгем (Англія).

Поки Меган Маркл смажила курку за рецептом Айви Гартен, її іменитий бойфренд збирався з силами, щоб зробити їй пропозицію.

Потім Гаррі опустився на одне коліно і дістав заповітну коробочку з обручкою.

– Це був неймовірний сюрприз. Це було так мило, природньо і дуже романтично, – згадує Меган.

Дмитро Монатик та Ірина Демічева

Український співак Дмитро Монатик поділився своєю історією пропозиції руки та серця.

Співак хотів зробити цей день особливим і надзвичайно романтичним.

Монатік розповів, що для Ірини підготував сюрприз, якого вона точно не очікувала. Він власноруч збудував ресторан. Пропозицію зробив на одному зі столичних дахів.

– Все почалося на одному з дахів на проспекті Перемоги в Києві. В той день я нарешті зважився зізнатися. Тоді спорудив своєрідний ресторан. Був один столик серед зелені і святкових ліхтарів, які вона дуже любить. Перед тим, як поставити найважливіше питання, я насамперед прочитав вірш Ти. Так ми офіційно стали сім’єю. Я щиро бажаю, щоб День закоханих тривав цілу вічність, – поділився Дмитро.

Народний улюбленець також додав, що цінує кожен день, який проводить з коханою.

Серед важливих моментів в їхньому спільному житті найбільш знаковими і яскравими були перша зустріч з океаном, перша поїздка в Діснейленд, подорожі в Азію, США, Італію, Барселону, зустріч із Фареллом Вільямсом, Brit Awards 2020 року, а також концерт Джастіна Тімберлейка.

Пінк і Кері Харт

Американська співачка Пінк (Аліша Бет Мур) завжди вирізнялася епатажністю і сміливістю.

Якщо всі дівчата чекають, що чоловік впаде перед ними на коліна із заповітною пропозицією, то Пінк взяла все в свої руки.

Коли її коханий, американський гонщик Кері Харт брав участь у мотогонках, співачка, сидячи на трибуні, підняла плакат з написом: Ти одружишся зі мною?

А на іншій стороні було написано: Я серйозно.

Від такої привабливої ​​пропозиції Харт, звичайно, не зміг відмовитися. Весілля знаменитостей відбулася в 2006 році на Коста-Ріці.

Том Бреді і Жизель Бюндхен

Американський футболіст Том Бреді освідчився коханій, бразильської супермоделі Жизель Бюндхен, у повітрі.

Попередньо футболіст прикрасив літак квітами та купив шампанське. Його кохана Жизель і її батьки вирішили, що Том просто так готується до Різдва.

Але коли літак злетів, Бреді в присутності батьків підніс Жизель обручку та попросив стати його дружиною.

Вони одружилися через місяць після романтичної пропозиції, зараз виховують двох дітей.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл

Американський співак Джастін Тімберлейк довго не міг наважитися на одруження. Він не поспішав із пропозицією для своєї дівчини, американської акторки Джессіці Біл.

І Джессіці це набридло в якийсь момент: вона сама пішла від Джастіна.

Згодом співак зважився одружитися. Пара відпочивала на модному гірськолижному курорті.

Джастін на гірці підніс коханій обручку, запитавши, чи готова вона стати його дружиною?

Джессіка відповіла твердо – так. Пара виховує двох дітей. Їхня сім’я вважається однією з найбільш зразкових у Голлівуді.

Емма В отсон заручена з Лео Робінсоном

Американська актриса Емма Вотсон спровокувала чутки про заручини з бізнесменом Лео Робінсоном.

За даними зарубіжних ЗМІ, 30-річна актриса Емма Вотсон заручена.

Так, зірку фільму Гаррі Поттер помітили в аеропорту Лос-Анджелеса разом з її обранцем, а на руці артистки ніби то виблискувала обручка. Відомо, що пара поверталася з Мексики.

Фото: Depositphoto, Кім Кардаш’ян, Монатік, Жизель Бюндхен