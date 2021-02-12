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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Наташа Тарчевська |

Це був контракт: Козловський розповів подробиці стосунків з Раміною

Український співак Віталій Козловський прокоментував чутки про фальшивий роман із ведучою шоу Ходят Слухи Раміною Есхакзай.

Це був контракт: Козловський розповів подробиці стосунків з Раміною

В одному із останніх інтерв’ю він зізнався, що не планує обговорювати погані моменти стосунків з Раміною.

– Якщо я відкрию свій рот і почну говорити правду, то я дискредитую цю людину.

Віталій пояснив, що не робитиме цього через повагу до власного вибору у минулому, однак додав, що Раміна Есхакзай не була “його” людиною.

За час стосунків співака постійно використовували, але тоді йому це подобалося, і, ймовірно, це було частиною контракту між Віталієм і Раміною.

– Давайте скажемо так, навіть якщо це був контракт, це був мій вибір. Неважливо – душевний, словесний чи письмовий.

Віталій Козловський зізнався, що після пережитого розриву почав писати вірші, щоправда, присвячені цинічності та підлості в стосунках між закоханими.

Роман Козловського і Раміни

Роман між співаком Віталієм Козловським і тоді ще маловідомою учасницею конкурсу Холостяк-5 Раміною Есхакзай закрутився у 2016 році.

Артист запросив майбутню зірку YouTube стати головною героїнею його кліпу на пісню Отпускаю на.

Пара часто з’являлася на публіці: всім здавалося, що це ідеальна пара. Вже за декілька місяців Козловський наважився на пропозицію руки і серця, однак весілля так і було.

Раміна покинула відомого співака восени 2017 року. Згодом в інтерв’ю вона зізнається, що з Віталієм у неї ніколи не було інтимних стосунків.

Більшість критиків схильні вважати, що роман був взаємовигідним піаром, оскільки саме після цих стосунків кар’єра Раміни на YouTube різко пішла вгору.

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