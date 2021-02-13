Український ведучий Микита Добринін та його дружина Даша Квіткова розсекретили стать свого майбутнього первістка.

У подружжя блогерів Добриніна і Квіткової народиться син.

Про це стало відомо під час так званої гендер-вечірки, кадрами з якої Даша поділилася в Instagram.

На відео майбутня мама разом із чоловіком голкою проколює величезну повітряну кульку, після чого з’явилося багато яскраво-блакитного конфетті.

За традицією, таку кульку “для вагітних” попередньо наповнюють конфетті особливих кольорів: якщо це буде дівчинка – рожевий, якщо хлопчик – блакитний.

На відео помітно, як Добринін і Квіткова не можуть стримати сліз щастя: на задньому плані чутно аплодисменти та привітання близьких друзів зіркового подружжя.

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Вагітність Даши Квіткової

Українське зіркове подружжя Микита Добринін і Даша Квіткова оголосили про вагітність 20 січня.

Даша поділилася в Instagram романтичним фото з відпочинку біля океану. На знімку Микита Добринін цілує її вагітний животик.

На момент оголошення вагітності Даша Квіткова перебувала на четвертому місяці.