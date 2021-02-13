Микита Добринін та Даша Квіткова – інтерв’ю

Український ведучий Микита Добринін та його дружина Даша Квіткова, які познайомилися на шоу Холостяк, вперше стануть батьками. Пара розповіла про підготовку до народження дитини та свої стосунки.

Даша зізналася, що вона з чоловіком дуже хотіла дитину і готувалася до вагітності насамперед морально.

– Ми дуже хотіли дитину, але не ставилися до цього занадто фанатично. Ми підійшли до цього питання усвідомлено, перевірили своє здоров’я. Але ми і так добре харчуємося, не куримо, тому жодних проблем не виникало, – поділився Микита.

Планувати вагітність Даша і Микита почали ще у весільній подорожі.

– Ми поїхали на відпочинок і зрозуміли, що обоє дуже хочемо дитину. Ми були впевнені, що у нас все вийде відразу, одним помахом. Але навіть у пар з ідеальним здоров’ям не завжди виходить завагітніти швидко, іноді це триває півроку-рік і це абсолютно нормально. Ми теж чекали цього моменту певний період часу, – зізнався Микита.

– Ми зробили напевно тестів 20, перш ніж побачили позитивний результат, – розповіла Даша.

Подружжя поділилося, що після чергових невдалих спроб, позитивний тест став несподіванкою для них.

– Ми були в Чернівцях і всю поїздку мені було дуже погано, я думала, що чимось отруїлася. Я приїжджаю додому, роблю тест і він виявляється позитивним. Я навіть спочатку не повірила, але потім здала кров і дізналася, що вже як місяць вагітна, – розповіла Даша.

Даша і Микита розповіли, що дізнаються стать дитини на gender-party, яку організовують їхні друзі.

– Ми самі досі не знаємо буде у нас хлопчик чи дівчинка, але наші друзі в курсі. Ми прийшли в клініку і нам видали конверт, у якому вказано стать дитини. А ми віддали його друзям і зараз вони успішно займаються організацією тематичної вечірки, – сказав Микита.

Подружжя відзначило, що з кожним днем їхні стосунки розвиваються та стають міцнішими.

– Ми хочемо, щоб наша сім’я ставала ще більшою. Ми не зупинимося на одній дитині, – поділився Микита. – Мені здається, що в нашому випадку дитина стала для нас величезним стимулом. Щойно ми дізналися, що я вагітна, у нас з’явилися і сили, і можливості. Ми стали рвати і метати, як то кажуть, – зазначила Даша.

Микита розповів, що тепер доводиться більше працювати і більше заробляти, оскільки є до чого прагнути. Подружжя тепер думає не лише про себе, а й про майбутнє своїх дітей.

Також Даша і Микита поділилися думками про те, що кохання і закоханість – це два різних почуття.

– Закоханість – це коли у тебе все повітряно, легко, ти закриваєш очі на якісь дрібниці. А кохання – це навпаки, коли ти широко дивишся і приймаєш в коханій людині всі його позитивні та негативні якості. Також у вас з’являється взаєморозуміння, повага один до одного, особисті кордони, компроміси та спільні цілі, – поділилася Даша.

– Закоханість – це емоція, а кохання – це відповідальність. Коли ти не просто щось відчуваєш, а ти готовий нести відповідальність за свої почуття. Якщо ти кохаєш людину, ти їй допомагаєш і підтримуєш, – сказав Микита.

Пара вважає, що світ неможливий без кохання, адже це найбільш чисте та безкорисливе почуття, яке здатне врятувати світ.

Даша Квіткова та Микита Добринін стануть батьками

Зіркова пара Микита Добринін і Даша Квіткова оголосила про вагітність 20 січня.

На своїй сторінці в Instagram Даша опублікувала зворушливе фото з відпочинку на Мальдівах, на якому Микита цілує її вагітний животик. Тоді дівчина зазначила, що вона знаходиться на четвертому місяці вагітності, тобто весь цей час вони приховували радісну новину від широкої аудиторії.

Фото: Микита Добринін