Сусід актриси Анастасії Заворотнюк у елітному селищу Крекшіно висловив свою тривогу тим фактом, що зірка серіалу зовсім не виходить на вулицю.

За останні півтора року чоловік її жодного разу не бачив, хоча раніше зустрічав у Крекшіно.

Як зазначив сусід Заворотнюк, у селищі всі сумують за дзвінким голосом актриси і її неповторною усмішкою. Водночас, як запевнив місцевий житель, не бачили Заворотнюк після перших новин про хворобу і ніхто з інших мешканців.

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– Якщо чесно, трохи переживаємо. Тримають під замком. Їй свіже повітря потрібне. Зараз зима, чисте повітря у нас тут, сосни, такі прогулянки тільки на користь б пішли. Сподіваюся, скоро побачимо улюблену Настю, – розповів сусід актриси.

Анастасія Заворотнюк не з’являється на публіці вже майже два роки.

З вересня минулого року актриса Анастасія Заворотнюк перебуває під наглядом лікарів.

Про важку хворобу Заворотнюк стало відомо на початку осені 2019 року – їй діагностували рак головного мозку. За цей час актриса перенесла кілька операцій.

У середині грудня стало відомо, що Заворотнюк змогла зупинити рак, з яким боролася протягом останніх років.

Джерело: Тeleprogramma