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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Люби вільно, цілуй поволі! Зіркові валентинки від Фактів ICTV

Валентинки – один з найпопулярніших атрибутів Дня закоханих, який у світі відзначають 14 лютого.

Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина

Зазвичай, вони виконані у формі серця, а їх наповнення – це милі романтичні послання коханим. Щодо кольорової гами, то найтрадиційніші – червоний, рожевий, бежевий, персиковий, кораловий та інші. І звичайно багато блискіток.

Це опис більш банальних варіантів листівок до Дня святого Валентина. Однак нині можна знайти і стильні приклади – крафтовий картон, мотузка і сушені квіти, замість голого хлопчика з луком і стрілами, якого заведено називати Амуром.

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Однак, якщо ви горите бажанням привітати когось у мережі, то найкращим варіантом стануть вже традиційні валентинки від Фактів ICTV.

Цього року головними героями наших валентинок стали найвідоміші пари в українському шоу-бізнесі. Серед них Потап і Настя Каменських, Ксенія Мішина та Олександр Еллерт, Віктор Павлік і Катерина Реп’яхова, Дантес і Надя Дорофеєва та інші.

Ба більше, ви можете завантажити ці валентинки у вигляді стікерів для Telegram, щоб надіслати коханій людині.

Зіркові валентинки до Дня святого Валентина від Фактів ICTV:

Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина

Ідеї подарунків на День закоханих

Українська співачка Наталія Могилевська та хореограф Ілона Гвоздьова поділилися ідеями подарунків, які можна піднести на День всіх закоханих.

Добірку оригінальних подарунків до Дня святого Валентина – дивіться на Фактах ICTV.

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