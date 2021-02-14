Валентинки – один з найпопулярніших атрибутів Дня закоханих, який у світі відзначають 14 лютого.

Зазвичай, вони виконані у формі серця, а їх наповнення – це милі романтичні послання коханим. Щодо кольорової гами, то найтрадиційніші – червоний, рожевий, бежевий, персиковий, кораловий та інші. І звичайно багато блискіток.

Це опис більш банальних варіантів листівок до Дня святого Валентина. Однак нині можна знайти і стильні приклади – крафтовий картон, мотузка і сушені квіти, замість голого хлопчика з луком і стрілами, якого заведено називати Амуром.

Однак, якщо ви горите бажанням привітати когось у мережі, то найкращим варіантом стануть вже традиційні валентинки від Фактів ICTV.

Цього року головними героями наших валентинок стали найвідоміші пари в українському шоу-бізнесі. Серед них Потап і Настя Каменських, Ксенія Мішина та Олександр Еллерт, Віктор Павлік і Катерина Реп’яхова, Дантес і Надя Дорофеєва та інші.

Ба більше, ви можете завантажити ці валентинки у вигляді стікерів для Telegram, щоб надіслати коханій людині.

Зіркові валентинки до Дня святого Валентина від Фактів ICTV:

Ідеї подарунків на День закоханих

Українська співачка Наталія Могилевська та хореограф Ілона Гвоздьова поділилися ідеями подарунків, які можна піднести на День всіх закоханих.

Добірку оригінальних подарунків до Дня святого Валентина – дивіться на Фактах ICTV.