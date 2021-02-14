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Євгенія Шапоренко |

Макс Михайлюк розкрив стать майбутньої дитини

Головний герой 10 сезону шоу Холостяк Макс Михайлюк розкрив стать своєї майбутньої дитини. Відомо, що його вагітною коханою є модель Даша Хлистун.

Макс Михайлюк

Пара чекає на появу дівчинки. Цю інформацію майбутні батьки розкрили на своїх сторінках в Instagram.

Макс Михайлюк опублікував відео, на якому до нього підходить Даша і просить поцілувати її у животик. У наступних кадрах до пари підходить співробітник готелю, в якому вони відпочивають, і питає, хто буде у пари. На це Михайлюк відповів, що дівчинка.

Зі свого боку, Даша Хлистун опублікував пару знімків із спальні готелю. Підписала вона їх як Дівчатка йдуть їсти.

Макс Михайлюк і Дарина Хлистун таємно розписалися

Герой реаліті-шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк та модель Дарина Хлистун таємно узаконили свої стосунки. Після того, як пара оголосила про те, що незабаром вони стануть батьками, до них підвищилася увага громадськості.

Коли відбулося весілля – поки що невідомо, але Дарина зазначила, що незабаром вони про все розкажуть.

Фото: Макс Михайлюк

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