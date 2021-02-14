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Євгенія Шапоренко |

Меган Маркл вагітна другою дитиною

Герцогиня Сассекська Меган Маркл вагітна другою дитиною.

Меган Маркл и Принци Гарри

Про те, що герцог і герцогиня Сассекські очікують на народження другої дитини повідомляє Sky News з посиланням на представника пари.

– Ми можемо підтвердити, що Арчі стане старшим братом. Герцог і герцогиня Сассекські тішаться з того, що чекають на другу дитину, – зазначив співрозмовник видання.

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Меган Маркл та принц Гаррі одружилися 19 травня 2018 року.  6 травня 2019 року 34-річний британський принц та американська актриса вперше стали батьками. Первістка назвали Арчі.

Викидень у Меган Маркл

У герцогині Сассекської Меган Маркл стався викидень. У липні 2020 року в ЗМІ з’явилася інформація, що герцогиня можливо вагітна вдруге.

Також, за чутками,  Маркл розповіла про другу вагітність Єлизаветі II ще 6 травня, коли виповнився рік Арчі.

У листопаді 2020 року Меган Маркл поділилася, що після переїзду в США вона втратила другу дитину. За її словами, вона відчула сильний біль, коли змінювала підгузок своєму первістку Арчі.

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