PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Помер батько Нікі Мінаж, напередодні його збила машина

Батька американської виконавиці Ніки Мінаж Роберта Мараджа на смерть збила машина. Водій втік з місця злочину, нині його розшукує поліція.

Ники Минаж

Поліція Нью-Йорка стверджує, що Роберт йшов дорогою, коли ввечері в п’ятницю його збила машина. Копи кажуть, що водій зник з місця події.

Читайте
Помер володар 23 Греммі Чик Коріа

Роберта госпіталізували у критичному стані. Він помер у лікарні від отриманих травм.

Нікі Мінаж поки ніяк публічно не відреагувала на загибель батька.

Померла Клоріс Лічмен

28 січня у своєму будинку у Каліфорнії на 95-му році життя померла американська акторка Клоріс Лічмен.

Лічмен є однією із найтитулованіших акторок в історії телебачення. Вона виграла дев’ять статуеток Еммі та була номінована на цю премію 22 рази. Також вона виграла нагороди Золотий глобус та BAFTA.

Фото: Нікі Мінаж

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка