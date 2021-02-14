Батька американської виконавиці Ніки Мінаж Роберта Мараджа на смерть збила машина. Водій втік з місця злочину, нині його розшукує поліція.

Поліція Нью-Йорка стверджує, що Роберт йшов дорогою, коли ввечері в п’ятницю його збила машина. Копи кажуть, що водій зник з місця події.

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Роберта госпіталізували у критичному стані. Він помер у лікарні від отриманих травм.

Нікі Мінаж поки ніяк публічно не відреагувала на загибель батька.

Померла Клоріс Лічмен

28 січня у своєму будинку у Каліфорнії на 95-му році життя померла американська акторка Клоріс Лічмен.

Лічмен є однією із найтитулованіших акторок в історії телебачення. Вона виграла дев’ять статуеток Еммі та була номінована на цю премію 22 рази. Також вона виграла нагороди Золотий глобус та BAFTA.

Фото: Нікі Мінаж