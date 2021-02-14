День святого Валентина, який щороку відзначають 14 лютого, – ще одна чудова нагода зізнатися у кохання своїй другій половинці.

У цей день вся стрічка соціальних мереж переповнена зворушливими фото, відео, романтичними історіями та іншими привітаннями.

Зірки шоу-бізу також вирішили скористатись зайвою можливістю і ще раз нагадати своїм другим половинкам про своє кохання, показавши романтичні кадри з ними.

Так, співак Володимир Дантес привітав свою дружину Надю Дорофеєву опублікувавши кумедне відео, на якому вона танцює.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

А от Потап подарував Насті Каменських букет квітів і повітряні кульки у формі сердець.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

– Кохання – це вміння чути, прислухатися, надихатися, йти нога в ногу, вміти дуріти, бути серйозними, переживати перешкоди, бути сильними, – написала Джамала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Як зірки вітають своїх коханих із Днем святого Валентина – дивіться у нашій добірці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Зворушливе відео-привітання з Днем закоханих від фронтвумен The Hardkiss Юлії Саніної.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Не забули привітати своїх коханих і спортсмени.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)

Одним із способів, як можна привітати свою половинку зі святом, є валентинки. У ХХІ столітті їх не обов’язково купувати.

Якщо ви хочете когось привітати у мережі, то найкращим варіантом стануть вже традиційні валентинки з Днем закоханих від Фактів ICTV.

Фото: realpotap, jamalajaaa