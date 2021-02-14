День святого Валентина, який щороку відзначають 14 лютого, – ще одна чудова нагода зізнатися у кохання своїй другій половинці.
У цей день вся стрічка соціальних мереж переповнена зворушливими фото, відео, романтичними історіями та іншими привітаннями.
Зірки шоу-бізу також вирішили скористатись зайвою можливістю і ще раз нагадати своїм другим половинкам про своє кохання, показавши романтичні кадри з ними.
Так, співак Володимир Дантес привітав свою дружину Надю Дорофеєву опублікувавши кумедне відео, на якому вона танцює.
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А от Потап подарував Насті Каменських букет квітів і повітряні кульки у формі сердець.
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– Кохання – це вміння чути, прислухатися, надихатися, йти нога в ногу, вміти дуріти, бути серйозними, переживати перешкоди, бути сильними, – написала Джамала.
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Як зірки вітають своїх коханих із Днем святого Валентина – дивіться у нашій добірці.
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Зворушливе відео-привітання з Днем закоханих від фронтвумен The Hardkiss Юлії Саніної.
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Не забули привітати своїх коханих і спортсмени.
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Одним із способів, як можна привітати свою половинку зі святом, є валентинки. У ХХІ столітті їх не обов’язково купувати.
Якщо ви хочете когось привітати у мережі, то найкращим варіантом стануть вже традиційні валентинки з Днем закоханих від Фактів ICTV.
Фото: realpotap, jamalajaaa