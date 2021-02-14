Популярний гурт Бумбокс 14 лютого, до Дня усіх закоханих, випустив кліп на композицію Жаль.

У коментарі до відео Хливнюк зазначив, що перший вірш до пісня під назвою Жаль написав ще два роки тому, а другий – Ехать к тебе – навесні цього року. Щодо музики, то вона з’явилась під час літніх репетицій.

– Жаль – це одна з пісень, під які хочеться повертатись до найрідніших. Просто їхати в бік тих, хто нам небайдуж, – пояснив він.

В основі відеоряду – дороги та вулиці Києва з висоти пташиного польоту, якими умовний герой їде до свого кохання.

Бумбокс – Ангела

Попередній кліп на пісню Ангела гурт Бумбокс випустив наприкінці жовтня 2020 року. Відео вони записали з гуртом Крихітка.

Автором слів та музики був Андрій Хливнюк, а в написанні тексту також брала участь солістка Крихітки Олександра Кольцова.

Ангела – це нагадування для усіх авторів, що мистецтво має ставити запитання суспільству та реальності, інакше воно не матиме цінності.