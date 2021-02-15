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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Олександра Ватаманюк |

Дорогому ремонту кінець: на вікнах Полякової виросли “сталактити”

Українська співачка Оля Полякова обурена бездіяльністю комунальників. У столичній квартирі виконавиці протікає стеля, а в результаті – це зіпсований новий ремонт. Ба більше, з даху звисають величезні бурулі, які загрожують здоров’ю та життю людей.

полякова

Відомо, що співачка має квартиру в Печерському районі Києва. Сильні снігопади завдали немалих збитків зірці.

У сторіз на своїй сторінці в Instagram Оля опублікувала відео, на якому видно зіпсовані стелі та стіни, тази для води та велечезні бурулі на вікнах.

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За словами співачки, всі її спроби зв’язатись із місцевими підприємствами житлово-комунальних послуг Печерського району були марні. Ольгу ігнорують уже кілька років.

Полякова зізналась, що робила новий та черговий ремонт оселі навесні 2020 року. Наразі, через танення снігу, дах будинку затоплено, а на вікнах співачки утворились справжні льодові сталактити.

Оля дуже переймається за безпеку пішоходів біля будинку, оскільки бурулі досягають загрозливих розмірів.

Оля Полякова образила Тіну Кароль

Популярна співачка Оля Полякова грубо висловилась у бік Тіни Кароль в третьому випуску шоу Маска.

Полякова висловила припущення, що за маскою одного з персонажів може ховатися Тіна Кароль. Йдеться про персонажа Коза, яка співала на тлі надгробків.

Колеги судді не одразу зрозуміли, кого суперблондинка має на увазі, тоді на вухо DZIDZIO вона сказала, що говорить про Тіну Кароль.

Фото: Оля Полякова

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