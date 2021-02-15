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Валентина Чорна |

Метелики в животі: Alyona Alyona вперше розповіла про бойфренда

Реп-виконавиця Аlyona Аlyona зізналася, що закохана та розповіла про знайомство зі своїм новим бойфрендом.

Alyona Alyona

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася серію фотографій з чоловіком позаду. На світлинах не видно його обличчя, але, можливо, це і є бойфренд співачки.

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Аlyona розповіла, що колись вважала, що заміж треба виходити до 22-23 років. Адже у такому віці вже накопичився певний досвід, і людина знає, чого хоче.

– Бо що ти старший, то більше твій вибір партнера на життя схожий на співбесіду, де є своє анкетування і, скажемо так, кандидат набирає плюси. Це жахливо дратує, бо не відчувається щирості серед цього всього, але реальність уже так багато разів ставила підніжку, що та анкета – то вже рефлекс після попередніх невдач, – розповіла зірка.

Аlyona Аlyona хвилювалася, що їй доведеться обирати партнера не серцем. Але її це оминуло, адже у 29 років співачка відчула метелики в животі та закохалася.

– Я познайомилася з ним: не старшим, не більшим, не статуснішим. І потонула. Я не можу пояснити, що сталося і чому. І мені байдуже, що скажуть інші. І чи будуть говорити взагалі. Я просто щаслива, я потрібна, я можу віддавати накопичену любов просто так.

Ніяких анкет чи співбесід. Сніг нас просто об’єднав в одному місці в один час і закопав під своїм коханням. А ми й раді. Адже все цікаве попереду, – поділилася Аlyona Аlyona.

У коментарях шанувальники вітають співачку і бажають парі шаленого кохання та щастя.

Аlyona Аlyona про невдалу поїздку в Єгипет

Реп-виконавиця Аlyona Аlyona поділилася негативними враженнями від відпочинку в Єгипті.

Зірка літала на п’ять днів у Шарм-ель-Шейх та мала дуже великі очікування від цієї поїздки. Але у перший день відпочинку Альона посварилася з адміністрацією готелю та гідом, якому вона відмовила в послугах через занадто високі ціни.

Також співачку засмутив вибір їжі та некомфортний номер у готелі.

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