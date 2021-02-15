Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк вже третю добу не може вилетіти із Занзібару. Він там перебуває разом зі своєю нареченою Анастасією Зінченко, відомою як “дівчина з собачкою з Уханя”.
На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася, що рейс авікомпанії SkyUp до Києва скасували через проблеми з літаком.
– Вже другу добу нас годують обіцянками, смикають всюди і не можуть вирішити це питання. За цей час можна було вже поремонтувати лікак, але ні. Діти сплять на підлозі, люди сидять. Невже не можна було вирішити цю проблему? – написала Настя.
Анастасія повідомила, що авіакомпанія не поспішає владнати ситуацію та навіть не може забезпечити готель всім пасажирам.
Наречена Соколюка просить підтримки у своїх підписників і сподівається, що розповсюдження інформації зможе посприяти скорішому вирішенню проблеми.
– 190 людей сплять на вулиці другу добу, а авіакомпанія нічого не робить. Нас не заселяють в готель! Навіть батьків з дітьми. На вулиці не так вже і спекотно, ми біля океану і тут жахливо вітряно, – розповіла дівчина.
На Занзібарі застрягли 180 українських туристів
Вже третю добу близько 180 українців не можуть вилетіти із Занзібару через несправність літака.
Один з пасажирів рейсу PQ 1972 Занзібар – Анталія – Київ, Антон Ткачов повідомив, що вони мали вилетіти до Києва вдень 13 лютого. Пасажири їхали на автобусі до літака, але потім він розвернувся і всіх висадили.
За його словами, лише через шість годин очікування пасажирам дали 1,5 л води та декілька булочок.