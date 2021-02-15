Популярна співачка Тіна Кароль зізналася, що не тримає зла на свою зіркову колегу Олю Полякову після того, як та назвала її відомою похоронною плакальницею.

В інтерв’ю на YouTube-каналі Russell Blog Кароль припустила, що після інциденту в ефірі шоу Маска Полякова не дуже добре почувається.

– Я думаю, що Олі зараз не дуже. Мені здається, що вона не ляскає в долоні вдома, – сказала Тіна.

Артистка зізналася, що після обставин, які склалися, вони особисто не спілкувалися. А про конфлікт вона дізналася тільки тоді, коли побачила вибачення Ольги.

– Я їхала в машині та побачила вибачення Олі, але тоді не зрозуміла, що сталося. До цього відеозвернення я не бачила випуск шоу Маска, – сказала зірка.

Виконавиця розповіла, що трохи прийшла в шок після того, як їй все показали, але до Полякової й донині ставиться добре.

– Це безконтрольність мови. Питання в тому – чому так вчинив телеканал Україна? Ось тим, хто випустив цю програму, можу сказати – ганьба. Ви показуєте, що таке можливо, а це дно. Показати це – значить пробити дно, – сказала Кароль.

Тіна зазначила, що слова Полякової її ні краплі не образили.

– Ніхто не знає міри печалі або горя. Сумний або веселий репертуар – це мій особистий вибір. Похоронна плакальниця – це страшно. На Західній Україні справді існує таке поняття. Знати шлях або пройти його – це різні речі взагалі, – сказала Кароль.

Співачка наголосила, що конфлікт з Поляковою не був запланований і не має стосунку до виходу її нової пісні Скандал.

– Це випадковий збіг невипадкових обставин. Я подумала, що буде абсолютно чесним, якщо Оля стане учасником рекламної компанії мого нового треку. Ми про це не домовлялися, а просто взяли і вирізали її голос, – сказала Тіна.

Артистка поділилася, що хотіла б зробити вигляд ніби нічого не сталося, але так не вийде. Однак вона зробила перший крок назустріч.

Полякова образила Кароль

Суперблондинка Оля Полякова різко висловилася в сторону Тіни Кароль у третьому випуску шоу Маска.

Артистка висловила припущення, що за маскою одного з персонажів може ховатися Тіна Кароль. Йдеться про персонажа Коза, яка співала на тлі надгробків.

Ольга запитала у зіркових колег, хто в них відома похоронна плакальниця, але ті не відразу зрозуміли, кого співачка має на увазі, тоді на вухо DZIDZIO вона сказала, що говорить про Тіну Кароль.