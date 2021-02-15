Російська співачка Алла Пугачова поділилася відео, де грає разом з сином Гаррі на роялі.

Зазвичай сімейним життям частіше ділиться чоловік Примадонни, 44-річний артист Максим Галкін.

Однак 71-річна Алла також вирішила взяти ініціативу в свої руки та продемонструвати архіви особистого життя.

У своєму Instagram співачка опублікувала відеоролик, де вона вчить їхнього з Максимом 7-річного сина Гаррі грати на роялі.

– Свобода творчості, – підписала відео Пугачова та назвала сина композитором.

Творчий талант Гаррі одразу помітили підписники співачки. Вони вчергове зазначили, що діти взяли від зіркових батьків усе найкраще.

Також шанувальники звернули увагу на чудовий зовнішній вигляд Пугачової у короткій чорній сукні.

– Я думала, це сидить дівчина років 30. Думала, що з Гаррі педагог займається, ще подумала, як Алла дозволяє дівчині в такому короткому платтячку на заняття приходити. Діти і Макс – це еліксир молодості та молодильні яблучка для Алли. Навіть не одразу впізнала. Все думала: повернеться, а там Христина, – пишуть Пугачовій шанувальники.

На роялі також грає і 7-річна донька Ліза. Дівчинку виховують як справжню артистку.

Алла Пугачова вразила фотографією після лазні

Відома радянська та російська співачка Алла Пугачова опублікувала фото з лазні в Instagram. Примадонна виклала селфі в банному халаті, шапочці і без макіяжу. Всього за декілька годин публікація Алли Пугачової зібрала майже 100 тис. лайків.

Фото: Алла Пугачова