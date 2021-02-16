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Валентина Чорна |

Болітиме довго: Винник зізнався, чому не їздить у Росію з концертами

Український співак Олег Винник зізнався, що його часто запрошують із виступами в Росію. Проте виконавець завжди відмовляється, адже має чітку позицію з цього приводу.

Болітиме довго: Винник зізнався, чому не їздить у Росію з концертами

З початку військової агресії на сході України та окупації Криму у 2014 році Олег Винник перестав виступати у Росії, адже це суперечить його правилам.

– Мене продовжують кликати виступати в Росію. Не їжджу… Я не можу дозволити собі речі, які для мене болючі. Вони не тільки для мене болючі – вони болючі для всіх. І боліти буде довго, – зізнався Олег Винник.

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За словами артиста, йому не раз пропонували влаштувати тур по Росії, зокрема кілька разів запрошували виступити в Льодовому палаці в Санкт-Петербурзі, який уміщує понад 10 тис. глядачів.

– Видзвонюють, просять, розуміють… Бувають такі моменти, коли дзвонять і пропонують виступити в ресторані або на заводі десь. Кажуть, що ніхто не буде знімати, все інкогніто і так далі. Але про це навіть говорити несерйозно. Як це можна собі уявити? – зазначив співак.

Коментуючи гастролі українських артистів у Росії, Винник зауважив, що “обирає не артист, а людина”.

Ані Лорак повернулася до Києва

Українська співачка Ані Лорак повернулася до України після тривалої паузи. Наразі артиска проживає в Росії, а в Київ прилетіла у справах.

Лорак опублікувала серію фотографій, на яких гуляє по Києву та позує біля Пасажу на тлі брендових магазинів.

Після початку війни на Донбасі та окупації Криму Росією, Лорак продовжувала виступати в країні-агресорі. Співачка отримала хвилю хейту в свою сторону та зірвані виступи. Після цих подій зірка вирішила переїхати до Росії.

Джерело: Гордон

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