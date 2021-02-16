Популярна українська співачка Тіна Кароль розповіла, чи соромиться вона оголятися на публіці, чи вважає себе хорошою мамою, як часто порушує закон і коли в останній раз купувала речі на ринку.

Зірка відвідала TikTik-блогерів з Top team house, з якими зняла відео на свою нову пісню Скандал та заразом дала коротке інтерв’ю Олегу Машуковському в форматі Було не було.

Відповідаючи на провокаційні запитання, Тіна Кароль не змогла сказати, хто їй дорожче – Дан Балан чи Юлія Саніна, наголосивши, що вони однаково важливі для неї.

Виконавиця зізналася, що завжди соромиться оголюватися на публіці, вважає себе чудовою мамою, а останній тест на вагітність купувала, коли чекала на дитину.

Тіна Кароль розповіла, що кожен день під час карантину ходила без маски, тим самим порушуючи закон.

На запитання про купівлю речей на ринку, співачка зазначила, що давно цього не робила.

– Пам’ятаю, коли вчилася в школі, то ми ходили на ринок. Ще пам’ятаю секонд-хенд, там хороші були речі, – сказала виконавиця.

Артистка зізналася, що має погану звичку – гризе нігті.

– Коли переживаю, то починаю гризти нігті. Весь манікюр з’їдаю, – сказала Кароль.

Не обійшлося і без запитання про публічний скандал, натякаючи про конфлікт з Полякової.

– Хтось зі мною скандалив, безумовно, а я ні. Потрібно дружити, – зауважила співачка.

Кароль прокоментувала скандал з Поляковою

Народна артистка України Тіна Кароль зізналася, що не тримає зла на Олю Полякову після того, як та назвала її відомою похоронною плакальницею. Інцидент стався в третьому випуску шоу Маска.

Співачка розповіла, що прийшла в шок після того, як їй показали відео, однак до Полякової й донині ставиться добре.

Ба більше, артистка поділилася, що хотіла б зробити вигляд ніби нічого не сталося, але так не вийде. Тим не менш, вона зробила перший крок назустріч.

Фото: Голос страны