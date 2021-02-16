Новий кліп популярної британської співачки Дуа Ліпи на пісню We’re Good частково створила українська продакшн-компанія. Зйомки відео відбувалися в Києві, щоправда без співачки.

Над кліпом на пісню працював знаменитий режисерський дует Vania & Muggia – Ваня Хейман та Gal Muggia, які прославилися роботами з голлівудськими зірками. Режисери співпрацювали з українською продакшн-компанією shelter.film.

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Виконавчий продюсер Альберт Зурашвілі розповів, що робота над відео відбувалася паралельно в двох павільйонах і тривала два дні.

– У двох павільйонах ми розмістили декорацію ресторану з кухнею у повний розмір, три басейни різних розмірів — від дуже великих до високих і скляних, усе під різні задачі. Усі кадри, в яких були ризики завдати шкоди живій істоті, знімалися з точною копією, силіконовою моделлю, яку ми виготовили спеціально під проект, – розповів продюсер.

Альберт Зурашвілі зазначив, що сама Дуа Ліпа не змогла приїхати в Україну з причин особистого характеру.

– Усі плани, в яких присутня артистка, були зняті в США на невеликій “вигородці” – частині декорації, яка покривала фон за нею, – додав продюсер.

Прем’єра кліпу We’re Good

Новий кліп на пісню We’re Good Дуа Ліпа презентувала 12 лютого. Це розслаблений треп-поп-трек з сильним острівним вайбом та перша композиція з нового видання другого студійного альбому Дуа Ліпи Future Nostalgia.

У пісні дівчина співає про несумісність і нерозуміння в стосунках із хлопцем. У кліпі вибудувана цікава та неоднозначна лінія подій, а у його кінці з затонулого Титаніка вибухають салюти.

Фото: Дуа Ліпа

Джерело: Слух