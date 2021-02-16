Герцоги Сассекські Меган Маркл та Гаррі вдруге стануть батьками. Стало відомо, що народження дитини очікується наприкінці весни 2021 року.

У День святого Валентина представник королівського подружжя оголосив про другу вагітність Меган Маркл. Після оприлюднення гучної новини всі почали активно обговорювати деталі щодо народження малюка.

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Герцогиня завагітніла восени, а пологи відбудуться наприкінці весни 2021 року.

– Вони завжди хотіли мати кількох дітей – молодшого брата або сестру для Арчі, тому вони схвильовано чекають на свого другого малюка. Це мрія, яка здійснилася. Меган знову завагітніла восени минулого року. Народження дитини очікується наприкінці весни, – йдеться в US Magazine.

Меган Маркл та принц Гаррі одружилися 19 травня 2018 року. Вперше подружжя стало батьками 6 травня 2019 року, первістка назвали Арчі.

Вагітність Меган Маркл

Герцогиня Сассекська Меган Маркл вагітна другою дитиною.

Про те, що герцог і герцогиня Сассекські очікують на народження другої дитини повідомив Sky News з посиланням на представника пари. Меган Маркл та Гаррі дуже щасливі, адже їхній первісток Арчі стане старшим братом.

Фото: Sussexroyal

Джерело: US Magazine