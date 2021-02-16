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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Наввипередки до води: як Мішина та Федишин розважалися в Домінікані

Головна героїня романтичного реаліті-шоу Холостячка Ксенія Мішина разом зі своїм обранцем Олександром Еллертом відпочивали у Домінікані. Там вони зустріли українську співачку Ірину Федишин та показали, як разом проводять час.

Мишина и Эллерт на отдыхе

Мішина та Еллерт полетіли у відпустку разом з дітьми – Елею та Платоном. Вони зупинилася у готелі на березі Карибського моря, де випадково зустріли Ірину Федишин з чоловіком Віталієм Човником та двома синами.

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Зіркові родини поділилися відео з відпочинку та показали, що весело проводять час разом. Вони купаються в морі, засмагають та активно граються з дітьми.

Alyona Alyona про невдалий відпочинок в Єгипті

Українську співачку Аlyona Аlyona розчарував відпочинок в Єгипті.

Зірка вирушила на 5 днів в Шарм-ель-Шейх та мала дуже великі очікування від цієї поїздки. Альона зізналася, що у перший день відпочинку посварилася з адміністрацією готелю та гідом, якому вона відмовила в послугах через занадто високі ціни.

Також співачку розчарували вибір їжі та некомфортний номер у готелі. Але, попри всі неприємності, Альона приїхала щасливою, оскільки засмагла, а ще привезла батькам пахлаву й манго.

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