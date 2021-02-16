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Каріна Зуєва |

Пам’ять каже мені до побачення: Квіткова розповіла, як на неї впливає вагітність

Дружина телеведучого Микити Добриніна, блогер Даша Квіткова розповіла, як протікає її вагітність та які зміни відбуваються в організмі.

Пам’ять каже мені до побачення: Квіткова розповіла, як на неї впливає вагітність

Переможниця шоу Холостяк 9 поділилася на своїй сторінці в Instagram змінами, які з нею сталися до 18-го тижня вагітності.

Даша зізналася, що її пам’ять стала зовсім поганою.

– Моя пам’ять говорить мені до побачення. Я забуваю, чим займалася секунду тому, та імена близьких друзів. Про важливі моменти взагалі мовчу, – сказала блогер.

Також вона підкреслила, що кожної ночі відчуває процес зростання малюка та спить, обіймаючи животик.

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Вагітність позначилася і на уважності дівчини, а ще вона намагається уникати допитливих людей.

– Я стала більш неуважною. Все валиться з рук. Можу спіткнутися на рівному місці та уникаю людей, які задають багато питань, – розповіла Даша.

Квіткова поділилася, що її смакові рецептори майже відновилися, проте свіжі огірки організм поки що не сприймає. А задишка не дає їй жити в звичному ритмі.

– Я не засмучуюся, а проживаю найкращі моменти вагітного періоду, – підкреслила блогер.

Також Даша розповіла, що в них з чоловіком був перший похід за покупками для їхнього малюка. Нещодавно на гендер-вечірці стало відомо, що у пари народиться син.

– Це складно, але цікаво. Для дівчинки, напевно, було б легше вибирати, а для нашого чоловіка хочеться найкращого, тому вибір затягується, – поділилася дівчина.

Квіткова розповіла про вагітність

Подружжя-блогери Даша Квіткова та Микита Добринін розповіли, як дізналися про бажану вагітність. Зіркова пара сильно хотіла дитину і ставилася до цього питання фанатично.

Купляючи по десять тестів одразу, вони довгий час не могли дочекатися позитивного результату. Відпустивши ситуацію, закохані відправилися з друзями в Чернівці, де дівчину постійно нудило.

Коли пара приїхала додому, тест на вагітність показав позитивний результат. Дівчина зізналася, що від щастя вони з чоловіком плакали.

Фото: Віталій Мельник

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