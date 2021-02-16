Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла, що шахраї від її імені проводять розіграш в Instagram.

Шахраї надсилають повідомлення, в якому нібито обіцяють приз у розмірі 80 тис. грн, якщо користувачі перейдуть за посиланням нижче.

Тарбарова одразу звернулася до підписників та зазначила, що ніякого розіграшу вона не проводить.

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– Якщо ви нібито від мого імені отримали таке повідомлення, у жодному разі не переходьте за посиланням. Це шахраї! Я ніякого стосунку до “розіграшу” не маю. Ймовірно, вони просто хочуть вкрасти акаунт або гроші. Блокуйте і тисніть Поскаржитися на ці акаунти, – заявила Світлана.

Друга дитина у сім’ї Тарабарової

23 вересня Світлана Тарабарова вдруге стала матір’ю – у співачки народилася донька.

Також вона повідомила, що останній її трек під назвою Сонечко стане оберегом для дитини. Зірка готувала кліп до пісні усі дев’ять місяців вагітності.

Фото: Світлана Тарабарова