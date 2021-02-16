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Олександра Ватаманюк |

Ти сьогодні будеш без білизни: Ріанна оголила груди

Американська співачка Ріанна опублікувала відверту фотографію, на якій постала з оголонеми грудьми.

рианна

Відвертий знімок артистка опублікувала в Instagram. На фото Ріанна позує в самих лише шортах, ледь прикривши груди рукою.

Співачка відмітила на публікації ямайського діджея Попкаана, слова якого лягли в основу посту.

 – Я не хочу, щоб ти сьогодні вдягала білизну, крихітко, – підписала знімок Ріанна.

Здавалося б, Ріанна вже не може здивувати такими пікантними фотографіями, адже в її мікроблозі їх безліч.

Проте кожен новий знімок співачки викликає ажіотаж.

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За перші години публікація зібрала понад 8,3 млн лайків і тисячі коментарів.

Ріанна закриває свій модний бренд Fenty

Популярна американська співачка Ріанна закриває модний бренд Fenty.

Артистка і французська компанія LVMH вирішили призупинити роботу бренду Fenty до кращих часів.

Бренд артистки пропрацював менше двох років після запуску.

Фото: Ріанна

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