Американська співачка Ріанна опублікувала відверту фотографію, на якій постала з оголонеми грудьми.
Відвертий знімок артистка опублікувала в Instagram. На фото Ріанна позує в самих лише шортах, ледь прикривши груди рукою.
Співачка відмітила на публікації ямайського діджея Попкаана, слова якого лягли в основу посту.
– Я не хочу, щоб ти сьогодні вдягала білизну, крихітко, – підписала знімок Ріанна.
Здавалося б, Ріанна вже не може здивувати такими пікантними фотографіями, адже в її мікроблозі їх безліч.
Проте кожен новий знімок співачки викликає ажіотаж.
За перші години публікація зібрала понад 8,3 млн лайків і тисячі коментарів.
Ріанна закриває свій модний бренд Fenty
Популярна американська співачка Ріанна закриває модний бренд Fenty.
Артистка і французська компанія LVMH вирішили призупинити роботу бренду Fenty до кращих часів.
Бренд артистки пропрацював менше двох років після запуску.
Фото: Ріанна