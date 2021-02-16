Американська співачка Ріанна опублікувала відверту фотографію, на якій постала з оголонеми грудьми.

Відвертий знімок артистка опублікувала в Instagram. На фото Ріанна позує в самих лише шортах, ледь прикривши груди рукою.

Співачка відмітила на публікації ямайського діджея Попкаана, слова якого лягли в основу посту.

– Я не хочу, щоб ти сьогодні вдягала білизну, крихітко, – підписала знімок Ріанна.

Здавалося б, Ріанна вже не може здивувати такими пікантними фотографіями, адже в її мікроблозі їх безліч.

Проте кожен новий знімок співачки викликає ажіотаж.

За перші години публікація зібрала понад 8,3 млн лайків і тисячі коментарів.

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