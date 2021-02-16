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Людмила Грубнік |

У зірок Гри престолів Кіта Герінґтона та Роуз Леслі народився первісток – ЗМІ

Актори культового серіалу Гра престолів Кіт Герінґтон та Роуз Леслі стали батьками.

Кита Харингтон и Роуз Лесли

Представники ЗМІ сфотографували щасливу пару, яка у вівторок, 16 лютого, прогулювалася вулицями Лондона разом зі своїм малюком.

Ця новина швидко поширилася у мережі, однак актори офіційно не інформували про це.

Виданню E! офіційний представник автора підтвердив цю новину.

Він повідомив, що у пари народився хлопчик. Однак дата та місяць народження дитини та інші деталі залишаються невідомими.

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Зірки Гри престолів Кіт Герінгтон та Роуз Леслі чекають на первістка

Особисте життя Герінґтона та Леслі

Роман між акторами розпочався під час роботи над серіалом Гра престолів, у кінокартині вони також зіграли закохану пару.

У 2018 році Герінґтон та Леслі одружилися. У вересні 2020 року у ЗМІ з’явилася інформація, що пара чекає на первістка.

Більше новин про Кіта Герінґтона та його дружину Роуз Леслі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Рage Six, E!

Фото: Getty Images

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