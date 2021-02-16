Благословенна Вангою її болгарська учениця Ваня Станева склала передбачення для України у внутрішній та міжнародній політиці.

Ясновидиця Ваня проживає в Лондоні. Вона допомагає людям у вирішенні важливих питань і практикує зцілення.

– У мене є багато успішних випадків, коли я допомагала людям долати проблеми зі здоров’ям, і це робить мене цілителькою. Одним з найбільших досягнень для мене у цій сфері стало зцілення мого батька від хвороби Паркінсона, – розповіла Станева.

Ваня Станева передбачила пандемію коронавірусуза рік до її початку. Однак їй ніхто не вірив, навіть близьке оточення.

– Я бачила, що всі люди будуть ізольовані одне від одного, світ не буде таким яким, як раніше, – сказала Ваня.

Також ясновидиця передбачала другий термін правління для 45-го президента США Дональда Трампа, але це пророцтво не збулося.

– Байден не буде довго правити. Два роки, не більше. Потім його замінить жінка. Зараз США впадуть у рейтингах, але після правління жінки країна знову стане дуже успішною і процвітаючою, – зробила прогноз для США Станева.

Для України прогнози Вані дуже оптимістичні.

За словами провидиці, Україна незабаром відновить мир, і після затяжних випробувань, через 5-7 років Крим знову стане територією України.

– Буде дуже важко, ще багато чого треба буде пройти вашій країні, але через 5-7 років Крим знову стане частиною України. Росія примириться, але не скоро, – пророкує Ваня.

Також ясновидиця сказала, що шостий президент України Володимир Зеленський залишиться на другий термін правління.

– Він піде на другий термін. Йому складно, він розчищає проблеми, залишені попередньою владою, – заявила ясновидиця Станева.

Що передбачила провидиця Ванга

Дізнатися про своє майбутнє у болгарської ясновидиці Ванги прагнули генсеки, міністри і відомі політики.

Тет-а-тет з радянським генсеком ЦК КПРС Брежнєвим Леонідом Іллічем тривав лише кілька хвилин. На довше приїхав прес-секретар першого президента РФ Єльцина Сергій Медведєв.

Але найчастіше Вангу відвідували болгарські лідери. У будинку провидиці досі стоїть неймовірно дорогий блакитний меблевий гарнітур. Це подарунок дочки генсека болгарської компартії.

Дар передбачення обмежив свободу провидиці. У Ванги було виключено зарубіжний телефонний зв’язок. Одного разу вона захотіла поїхати в Москву, але її туди не пустили.

Виявляється, Ванга не раз згадувала і про Україну та її майбутнє. Принаймні так стверджує її учениця Ваня Станева, яка живе зараз в Лондоні.

Вона пам’ятає свою першу зустріч з провидицею до дрібниць.

Ванга ще в період перебудови передбачала розпад радянської імперії і незалежність республік.

Учениця Ванги озвучила прогноз для нашої країни на найближчі роки: передусім це економічний прорив і завершення війни на Донбасі.