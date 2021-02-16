Сальма Гаєк про зйомки секс-сцени з Антоніо Бандерасом

Популярна американська акторка Сальма Гаєк розповіла про те, як проходили зйомки пікантних сцен з Антоніо Бандерасом у фільмі Відчайдушний.

Бойовик Відчайдушний вийшов у 1995 році та став першою голлівудською роботою молодої артистки. Зараз 54-річна зірка згадує з посмішкою, як проходили зйомки секс-сцени з Антоніо Бандерасом, проте тоді їй було зовсім не до сміху.

Сальма зізналася, що спочатку інтимної сцени не було в сценарії, проте пізніше режисер вніс корективи. Акторка була молодою та психологічно не готовою роздягатися на камеру.

– Коли ми починали, я кинулася в сльози. Я говорила, що не зможу це зробити, – згадує Гаєк.

Вона підкреслила, що Антоніо Бандерас був до неї поблажливий та поводився як справжній джентльмен, проте його розкутість лякала її ще більше.

– Він був дуже розкутим. Мене це лякало, а для нього це все було дрібницею. Я почала плакати, після чого він сказав, що відчуває себе жахливо. Мені було так соромно, – розповіла Сальма.

Найбільше акторка боялася реакції своїх рідних, особливо батька та брата. Вона не знала, чи побачать вони цю сцену і чи будуть дражнити її.

– Коли я не могла зняти рушник, мене починали смішити. Я опускала його на дві секунди і знову починала плакати. Але ми впоралися. Коли ти вживаєшся в роль, ти можеш це зробити. Однак я все одно продовжувала думати про реакцію тата і брата. З хлопцями усе ж інакше. Їх батьки в подібних ситуаціях, найімовірніше, скажуть – так, це мій син, – поділилася Сальма.

Кіра Найтлі та еротичні сцени

Відома акторка Кіра Найтлі заявила, що не зніматиметься в еротичних сценах у фільмах, якщо режисером виступатиме чоловік.

За словами Найтлі, якщо фільм зосереджений на життєвому досвіді жінки, зокрема йдеться про вагітність, то вона хотіла б співпрацювати з жінкою-режисером.

Вона додала, що теми материнства, вагітності та змін, які переживає тіло у цей період, було б доречніше досліджувати з жінкою.

Водночас акторка сказала, що розуміє важливість оголених сцен у певних фільмах.

Джерело: Armchair Expert

Фото: Salma Hayek