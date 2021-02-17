PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Валентина Чорна |

Disney презентував перший трейлер до фільму Круелла

Компанія Disney презентувала перший трейлер фільму Круелла з Еммою Стоун в образі культової лиходійки Круелли Де Віль.

Круелла

Круелла – це кримінальна комедія режисера Крейга Гіллеспі, приквел до фільму 101 далматинець.

Сюжет присвячений легендарній злодійці Круеллі Де Віль та її нездоровому інтересу до долмантинців. Події розгортатимуться в Лондоні в 1970-ті роки.

Читайте
Форсаж 9 і Шаламе - син Едварда Руки-ножиці: трейлери з перерви Супербоула-2021

Крім Емми Стоун в картині також знялися Емма Томпсон, Пол Уолтер Хаузер, Емілі Бічем, Марк Стронг і інші.

Фільм вийде в прокат 27 травня 2021 року, хоча раніше реліз був призначений на 23 грудня 2020 року. Причиною перенесення стали вимушені додаткові знімання.

DOTA: Кров дракона

Компанія Netflix презентує мультсеріал DOTA: Кров дракона, знятий у стилі аніме 25 березня 2021 року.

Загалом нова робота від Netflix налічуватиме вісім серій. Сюжет присвячений долі Лицаря-дракона Девіона. Дорогою воїн зустрічає благородну Принцесу Місяця Мірану і опиняється у вирі подій, масштаб яких він не міг навіть уявити.

Над створенням мульсеріалу працюють компанії Netflix, Valve і корейська Studio MIR.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка