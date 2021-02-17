Компанія Disney презентувала перший трейлер фільму Круелла з Еммою Стоун в образі культової лиходійки Круелли Де Віль.
Круелла – це кримінальна комедія режисера Крейга Гіллеспі, приквел до фільму 101 далматинець.
Сюжет присвячений легендарній злодійці Круеллі Де Віль та її нездоровому інтересу до долмантинців. Події розгортатимуться в Лондоні в 1970-ті роки.
Крім Емми Стоун в картині також знялися Емма Томпсон, Пол Уолтер Хаузер, Емілі Бічем, Марк Стронг і інші.
Фільм вийде в прокат 27 травня 2021 року, хоча раніше реліз був призначений на 23 грудня 2020 року. Причиною перенесення стали вимушені додаткові знімання.
DOTA: Кров дракона
Компанія Netflix презентує мультсеріал DOTA: Кров дракона, знятий у стилі аніме 25 березня 2021 року.
Загалом нова робота від Netflix налічуватиме вісім серій. Сюжет присвячений долі Лицаря-дракона Девіона. Дорогою воїн зустрічає благородну Принцесу Місяця Мірану і опиняється у вирі подій, масштаб яких він не міг навіть уявити.
Над створенням мульсеріалу працюють компанії Netflix, Valve і корейська Studio MIR.