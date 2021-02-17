Український гурт Go-A спеціально для Євробачення-2021 представить нову версію пісні Шум та кліп. Працюватиме над створенням конкурсного ролика кліпмейкер Максим Тужилін.

Згідно з правилами Євробачення-2021 конкурсна пісня та кліп мають тривати не щонайбільше три хвилини. Тому гурт Go-A повинен змінити свій трек.

Національна суспільна телерадіокомпанія оголосила переможця мистецького конкурсу на створення кліпу для конкурсної пісні Шум гурту Go-A. Перемогу здобув Максим Тужилін, який розробив найкращу ідею музичного відео.

– На мистецький конкурс подали загалом десять заявок, шість із них запропонували свої ідеї для музичного відео різних жанрів — від театралізованого дійства до комп’ютерної графіки, – повідомляє прес-служба Суспільного.

Максим Тужилін вже співпрацював із Суспільним мовником. Він разом із директором департаменту маркетингу та реклами НСТУ Сергієм Кривошеєю знімав кліп на пісню Відкривай представника України на дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2020 Олександра Балабанова.

Конкурсну версію пісні Шум та новий відеокліп представники України на Євробаченні-2021 мають презентувати на початку березня.