Компанія Netflix 25 березня 2021 року презентує мультсеріал DOTA: Кров дракона, знятий у стилі аніме.

Загалом нова робота від Netflix налічуватиме вісім серій. Сюжет присвячений долі Лицаря-дракона Девіона. Дорогою воїн зустрічає благородну Принцесу Місяця Мірану і опиняється у вирі подій, масштаб яких він не міг навіть уявити.

Над створенням мульсеріалу працюють компанії Netflix, Valve і корейська Studio MIR.

Трейлер DOTA: Кров дракона:

Доля: Сага Вінкс