Компанія Netflix 25 березня 2021 року презентує мультсеріал DOTA: Кров дракона, знятий у стилі аніме.
Загалом нова робота від Netflix налічуватиме вісім серій. Сюжет присвячений долі Лицаря-дракона Девіона. Дорогою воїн зустрічає благородну Принцесу Місяця Мірану і опиняється у вирі подій, масштаб яких він не міг навіть уявити.
Над створенням мульсеріалу працюють компанії Netflix, Valve і корейська Studio MIR.
Трейлер DOTA: Кров дракона:
Доля: Сага Вінкс
Стирмінговий сервіс Netflix презентував перший сезон серіалу Доля: Сага Вінкс, який є адаптацією мультсеріалу Клуб Вінкс. Цікаво, що серіал вийшов під рейтингом 18+.
На Rotten Tomatoes критики серіал оцінили посередньо. На IMDb його рейтинг становить лише 6,7 балів.