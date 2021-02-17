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Євгенія Шапоренко |

Кров дракона: Netflix анонсував аніме за мотивами DOTA

Компанія Netflix 25 березня 2021 року презентує мультсеріал DOTA: Кров дракона, знятий у стилі аніме.

Кров дракона: Netflix анонсував аніме за мотивами DOTA

Загалом нова робота від Netflix налічуватиме вісім серій. Сюжет присвячений долі Лицаря-дракона Девіона. Дорогою воїн зустрічає благородну Принцесу Місяця Мірану і опиняється у вирі подій, масштаб яких він не міг навіть уявити.

Над створенням мульсеріалу працюють компанії Netflix, Valve і корейська Studio MIR.

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Трейлер DOTA: Кров дракона:

Доля: Сага Вінкс

Стирмінговий сервіс Netflix презентував перший сезон серіалу Доля: Сага Вінкс, який є адаптацією мультсеріалу Клуб Вінкс. Цікаво, що серіал вийшов під рейтингом 18+.

На Rotten Tomatoes критики серіал оцінили посередньо. На IMDb його рейтинг становить лише 6,7 балів.

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