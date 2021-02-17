Може зіграти Джонні Депп: Тім Бертон зніме серіал за Сімейкою Аддамсів

Тім Бертон зніме для американської компанії Netflix серіал за Сімейкою Аддамсів. За чутками, роль тата Гомеса може отримати Джонні Депп.

У серіалі розкажуть про Венсді Аддамс, яка навчатиметься в академії Nevermore. Вона спробує опанувати свої екстрасенсорні здібності та запобігти жахливій серії вбивств.

У шоу буде вісім годинних епізодів. Шоураннерами серіалу виступлять творці Таємниць Смолвіля Альфред Гоф та Майлс Міллер.

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Для режисера Тіма Бертона це стане першим досвідом роботи для стрімінгового сервісу. Про дату виходу серіалу поки нічого не відомо.

Are you ready for the best Wednesday ever? A Wednesday Addams live action series following the spooky icon’s coming of age is coming to Netflix. And with it, Tim Burton will be making his TV directorial debut! pic.twitter.com/rKQ7oZU645 — NX (@NXOnNetflix) February 17, 2021

Netflix видалив фільми з Джонні Деппом

З американського відділення платформи Netflix видалили всі фільми з Джонні Деппом. Кінострічки з актором на стрімінговому сервісі можна подивитися тільки за межами США.

Більшість передплатників сервісу переконані, що ця подія пов’язана з судовою справою щодо конфлікту Джонні Деппа та Ембер Херт. Раніше колишня дружина актора публічно звинуватила його в домашньому насильстві.