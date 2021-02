Може зіграти Джонні Депп: Тім Бертон зніме серіал за Сімейкою Аддамсів

Тім Бертон зніме для американської компанії Netflix серіал за Сімейкою Аддамсів. За чутками, роль тата Гомеса може отримати Джонні Депп.

У серіалі розкажуть про Венсді Аддамс, яка навчатиметься в академії Nevermore. Вона спробує опанувати свої екстрасенсорні здібності та запобігти жахливій серії вбивств.

У шоу буде вісім годинних епізодів. Шоураннерами серіалу виступлять творці Таємниць Смолвіля Альфред Гоф та Майлс Міллер.

Для режисера Тіма Бертона це стане першим досвідом роботи для стрімінгового сервісу. Про дату виходу серіалу поки нічого не відомо.

Are you ready for the best Wednesday ever? A Wednesday Addams live action series following the spooky icon’s coming of age is coming to Netflix. And with it, Tim Burton will be making his TV directorial debut! pic.twitter.com/rKQ7oZU645

— NX (@NXOnNetflix) February 17, 2021