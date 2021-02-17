Американська світська діва Періс Гілтон виходить заміж за бізнесмена Картера Реума.

Заручини пари відбулися 13 лютого 2021 року. Цей зворушливий момент закохані відобразили на фотосесії.

Шлюб для Гілтон стане першим, хоча в ролі нареченої їй бувати вже доводилося. Однак до весілля справа так і не доходила. Ймовірно, що цього разу все буде зовсім інакше.

17 лютого 2021 року Періс відзначає своє 40-річчя. У своєму Instagram зірка поділилася відеороликом із заручин.

– Коли ви знаходите свою другу половинку, ви не просто знаєте це, ви це відчуваєте. Мій коханий і я були разом з нашого першого побачення, і з нагоди мого дня народження він влаштував поїздку в тропічний рай. Коли ми йшли пляжем на вечерю, Картер привів мене до маленької хатинки, прикрашеної квітами, і опустився на одне коліно. Я сказала так і це назавжди. Немає нікого іншого, з ким би я хотіла провести все своє життя, – написала Періс у своєму пості.

Своїй нареченій 39-річний Реум подарував обручку з діамантом, розроблене Жаном Дуссе, правнуком легендарного Луї Картьє.

У цю знаменну мить Гілтон була в білій сукні від Retrofete і діадемі від Loschy, тоді як її наречений був одягнений в білий костюм і кеди.

За словами інсайдера, Гілтон дуже щаслива та зробила правильний вибір.

– Періс так схвильована, а її друзі і сім’я просто в захваті та раді за неї. Картер – чудовий хлопець, і після всього, через що вона пройшла, кохання, яке він приніс в її життя – це те, чого вона заслуговує. Вона впевнена, що він той самий, – поділився інсайдер.

Радісний момент з парою розділили сестра Періс Нікі і брат Картера Кортні, які вирушили в подорож на приватний острів разом з ними.

Періс і Картер разом трохи більше року, хоча знайомі були вже давно. Вони особливо зблизилися на карантині. Періс зазначає, що завдяки пандемії вона багато переосмислила.

– Як людина, яка постійно подорожувала, я отримала шанс залишитися вдома і переосмислити те, що було для мене важливо. Мої стосунки і час, проведений з Картером, були для мене подарунком, – сказала вона.

Материнство Періс Гілтон

Ще до заручин з бойфрендом Періс Гілтон зважилася на важливий крок у своєму житті – вона почала процедуру екстракорпорального запліднення.

Зірка мріє про дітей, і саме з Реумом вона зрозуміла, що нарешті готова стати матір’ю.

Періс вирішила зробити ЕКО тому, що вона мріє про близнюків: хлопчика та дівчинку.

Фото: Періс Хілтон