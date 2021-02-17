PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Каріна Зуєва |

Почувається чудово: Михайла Боярського виписали з лікарні

Російського актора Михайла Боярського, якого нещодавно госпіталізували з підозрою на пневмонію, виписали з лікарні.

Почувається чудово: Михайла Боярського виписали з лікарні

Цією інформацією поділився син артиста Сергій Боярський на своїй сторінці в Instagram.

– Дорогі друзі, Михайла Сергійовича вже виписали з лікарні й він їде додому. Його здоров’ю і життю нічого не загрожує. Почувається чудово, – сказав Боярський молодший.

Також він підкреслив, що вже завтра, 18 лютого, його батько буде грати на сцені театру в вечірній виставі.

Читайте
Одразу в реанімацію: Григорія Чапкіса вкотре госпіталізували

Сергій подякував усім за небайдужість і добрі побажання.

Михайла Боярського госпіталізували

16 лютого стало відомо, що Михайла Боярського госпіталізували в лікарню в Петербурзі.

Про це повідомила дружина артиста Лариса Луппіан. Вона розповіла, що у Михайла була висока температура, проте вони не знають, що з ним.

Російські ЗМІ з посиланням на власні джерела пишуть, що у Боярського підозрюють пневмонію, але експрес-тест показав негативний результат на коронавірус.

Відомо, що актор робив щеплення від коронавірусу російською вакциною Супутник V.

Фото: Михайло Боярський

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору