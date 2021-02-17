Російського актора Михайла Боярського, якого нещодавно госпіталізували з підозрою на пневмонію, виписали з лікарні.
Цією інформацією поділився син артиста Сергій Боярський на своїй сторінці в Instagram.
– Дорогі друзі, Михайла Сергійовича вже виписали з лікарні й він їде додому. Його здоров’ю і життю нічого не загрожує. Почувається чудово, – сказав Боярський молодший.
Також він підкреслив, що вже завтра, 18 лютого, його батько буде грати на сцені театру в вечірній виставі.
Сергій подякував усім за небайдужість і добрі побажання.
Михайла Боярського госпіталізували
16 лютого стало відомо, що Михайла Боярського госпіталізували в лікарню в Петербурзі.
Про це повідомила дружина артиста Лариса Луппіан. Вона розповіла, що у Михайла була висока температура, проте вони не знають, що з ним.
Російські ЗМІ з посиланням на власні джерела пишуть, що у Боярського підозрюють пневмонію, але експрес-тест показав негативний результат на коронавірус.
Відомо, що актор робив щеплення від коронавірусу російською вакциною Супутник V.
Фото: Михайло Боярський