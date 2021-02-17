Російського актора Михайла Боярського, якого нещодавно госпіталізували з підозрою на пневмонію, виписали з лікарні.

Цією інформацією поділився син артиста Сергій Боярський на своїй сторінці в Instagram.

– Дорогі друзі, Михайла Сергійовича вже виписали з лікарні й він їде додому. Його здоров’ю і життю нічого не загрожує. Почувається чудово, – сказав Боярський молодший.

Також він підкреслив, що вже завтра, 18 лютого, його батько буде грати на сцені театру в вечірній виставі.

Сергій подякував усім за небайдужість і добрі побажання.

Михайла Боярського госпіталізували

16 лютого стало відомо, що Михайла Боярського госпіталізували в лікарню в Петербурзі.

Про це повідомила дружина артиста Лариса Луппіан. Вона розповіла, що у Михайла була висока температура, проте вони не знають, що з ним.

Російські ЗМІ з посиланням на власні джерела пишуть, що у Боярського підозрюють пневмонію, але експрес-тест показав негативний результат на коронавірус.

Відомо, що актор робив щеплення від коронавірусу російською вакциною Супутник V.

Фото: Михайло Боярський