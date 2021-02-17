Дмитро Гордон розповів про пародії на себе і ставленні до ЛГБТ

Відомий український журналіст Дмитро Гордон розповів про те, як ставиться до пародій на себе, чи робив він пластичні операції та яке у нього ставлення до ЛГБТ-спільноти.

Дмитро Гордон – обговорюваний журналіст, багато фраз якого набирають популярності та не залишають публіку байдужою.

Він часто дає підґрунтя для того, щоб його обговорювали, знімали пародії або робили меми. Однак зізнається, що відбувається це не спеціально.

В інтерв’ю Потапу і Позитиву Дмитро розповів, що зняті на нього пародії його не ображають, а навпаки дуже подобаються.

– Мені дуже подобаються жарти, пов’язані зі мною. Я люблю пародії, які дотепні. Та й взагалі все, що мене стосується, навіть хейт, – сказав журналіст.

Гордон поділився, що відповідає на ті коментарі в Instagram, які його чіпляють, і зазвичай робить це в жартівливій формі.

Дмитро щиро сміється над собою і радий, коли над ним сміються інші. Він вважає, що немає нічого понад самоіронію.

Журналіст вважає, що щастя – це відсутність нещастя та моменти, які приносять задоволення.

Багато хто також зауважує, що зовнішність Дмитра не змінюється протягом довгих років, але не зрозуміло, як йому вдається залишатися незмінним.

– Я ніколи не робив пластичних операцій та у мене є синці під очима. Друзі кажуть, що з ними потрібно щось робити, але мені не хочеться. Коли людина займається улюбленою справою, вона не старіє, ні всередині, ні зовні, – зізнався Гордон.

Не обійшлося і без запитання про погляд на ЛГБТ-спільноти. Дмитро підкреслив, що не любить пропаганду та гей-паради.

– Я з великою повагою ставлюся до геїв, у мене їх багато серед друзів. Для мене не має значення, хто він – гей чи натурал, але я проти пропаганди – це єдине, що мене бентежить. Ми ж, люди традиційної орієнтації, не виходимо на паради, – сказав журналіст.

Гордон зробив заяву у Дудя

У лютому 2019 року Дмитро Гордон дав розгорнуте інтерв’ю Юрію Дудю в його програмі вДудь. Там він сказав, що українці та росіяни – приречені на дружбу, але лише тоді, коли країна-агресор попросить вибачення.

Також Гордон розповів, що востаннє відвідував Росію в січні 2014 року заради інтерв’ю і відмовився туди повертатися після анексії Криму.

Фото: Дмитро Гордон