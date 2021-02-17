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Каріна Зуєва |

Шуба, сукня і кросівки: Настя Каменських виставила свій одяг на аукціон

Популярна українська співачка Настя Каменських запустила благодійний аукціон своїх речей.

Шуба, сукня і кросівки: Настя Каменських виставила свій одяг на аукціон

На своїй сторінці в Instagram зірка заявила, що зібрала милий її серцю одяг, взуття та аксесуари, в яких проживала важливі моменти життя. Тепер володарем цих речей може стати кожен охочий, а отримані кошти підуть на допомогу онкохворим дітям.

– Кожен з тих, хто зробив символічний внесок у розмірі 50 грн, зможе стати володарем однієї або декількох моїх речей. Відтак допомогти неймовірно сильним дітям, які ведуть боротьбу зі страшним ворогом – раком, – написала Каменських.

Настя підкреслила, що деякі речі будуть розіграні в форматі аукціону, а деякі – рандомно.

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На своєму другому акаунті в Instagram зірка протягом тижня буде розміщувати нові речі.

– Пам’ятайте, що кожен з нас своєю добротою може змінити світ на краще, а роблячи добро разом, ми здатні зробити справжнє диво, – сказала співачка.

Так, наприклад, стартова ціна шуби виконавиці – 1 тис. грн, черевиків – 800 грн, сукні – 100 грн.

Каменських презентувала новий кліп

У кінці січня Настя Каменських презентувала кліп на пісню Почуття. Відеоролик на цей трек для артистки особливий. Його прем’єри чекав її покійний батько, про смерть якого зірка повідомила 25 січня.

У пісні та представленому відеоряді розповідається про почуття дівчини, яка йде до вінця, про емоції батьків, які віддають свою дочку заміж. У кліпі разом з Каменських знялася її мама.

Фото: Настя Каменських

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