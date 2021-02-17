Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук зізнався, що текст їхньої нової пісні Без тебе мене нема написав штучний інтелект.

Напередодні Дня святого Валентина гурт презентував композицію Без тебе нема. Це романтична пісня присвячена почуттям до другої половинки.

На своїй сторінці в Twitter артист здивував шанувальників неочікуваним зізнанням.

– Тепер, коли всі вже почули пісню #БезТебеМенеНема розкрию вам таємницю. Пісня написана штучним інтелектом. Програма послухала всі пісні ОЕ, і написала свою… Ну, місцями подібно вийшло, – поділився співак.

Тепер, коли всі вже почули пісню #БезТебеМенеНема розкрию вам таємницю. Пісня написана штучним інтелектом. Програма послухала всі пісні ОЕ, і написала свою… ну місцями подібно вийшло) — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) February 16, 2021

Прем’єра кліпу Без тебе мене нема

Популярний український гурт Океан Ельзи презентував кліп на пісню Без тебе мене нема 12 лютого.

Ролик зроблено у мультиплікаційному стилі. Головним мотивом у створенні анімації стали зображення котиків, які спілкуються в мережі, займаються творчістю та насолоджуються життям.

Шанувальники гурту зауважили, що нова пісня Без тебе мене нема співзвучна з піснею ОЕ Там, де нас нема – однієї із найбільш культових композицій Святослава Вакарчука.