Українська співачка Слава Камінська поділилася рідкісним знімком зі своєю мамою Тамарою Кузнєцовою.
На своїй сторінці в Instagram учасниця жіночої поп-групи НеАнгели опублікувала знімок, на якому зображена зі своєю мамою та дітьми – п’ятирічною дочкою Лаурою і шестирічним сином Леонардо.
Разом вони провели день в одному з київських ТРЦ.
Шанувальники зірки прийшли в захват від зовнішнього вигляду мами Камінської та завалили жінку компліментами.
– Мама? Я думала – сестра. Ви дуже схожі, Тамара Іванівна підкорила аудиторію, – пишуть підписники виконавиці.
Слава Камінська в образі нареченої
Фотосесія Слави Камінської в весільному вбранні відбувалася на вулицях Києва в -15.
Виконавиця позувала в сукні з довгим рукавом, блискучим шлейфом та відвертим декольте.
Волосся співачка зібрала в низький пучок та прикрасила зачіску обручем з перлинами. Образ Камінська довершила яскравим макіяжем.
Шанувальники Слави порівняли її зі Сніговою Королевою та закидали компліментами.
Фото: Слава Камінська