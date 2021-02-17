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Каріна Зуєва |

Ви як сестри: мама Слави Камінської вразила своєю зовнішністю

Українська співачка Слава Камінська поділилася рідкісним знімком зі своєю мамою Тамарою Кузнєцовою.

Ви як сестри: мама Слави Камінської вразила своєю зовнішністю

На своїй сторінці в Instagram учасниця жіночої поп-групи НеАнгели опублікувала знімок, на якому зображена зі своєю мамою та дітьми – п’ятирічною дочкою Лаурою і шестирічним сином Леонардо.

Разом вони провели день в одному з київських ТРЦ.

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Шанувальники зірки прийшли в захват від зовнішнього вигляду мами Камінської та завалили жінку компліментами.

– Мама? Я думала – сестра. Ви дуже схожі, Тамара Іванівна підкорила аудиторію, – пишуть підписники виконавиці.

Слава Камінська в образі нареченої

Фотосесія Слави Камінської в весільному вбранні відбувалася на вулицях Києва в -15.

Виконавиця позувала в сукні з довгим рукавом, блискучим шлейфом та відвертим декольте.

Волосся співачка зібрала в низький пучок та прикрасила зачіску обручем з перлинами. Образ Камінська довершила яскравим макіяжем.

Шанувальники Слави порівняли її зі Сніговою Королевою та закидали компліментами.

Фото: Слава Камінська

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