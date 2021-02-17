Українська акторка Міла Сивацька розповіла про тернистий творчий шлях, започаткування бізнесу та тривалі зйомки.

В інтерв’ю програмі Віка бізнес-чіка Міла розповіла, що кар’єру акторки розпочала ще з раннього дитинства завдякі своїй мамі.

Змалку Сивацька брала участь в різних підтанцьовках на концертах відомих співаків Філіпа Кіркорова та Валерія Леонтьєва, знімалась у двопланових проектах та рекламах.

– Я вдячна своїй мамі, яка з дитинства вкладала в мене неймовірні зусилля для мого розвитку, – зізналась Міла.

Міла розповіла про неочікуванне запрошення на зйомки фентазі-комедії Останній Богатир від Disney. Акторка зізналась, що все сталося досить випадково.

– Одного разу, коли мені було 16 років, я додала людину в друзі на Facebook. Через 3 роки я їхала в метро, як зараз пам’ятаю, що на станції метро Оболонь ця людина мені запропонувала піти на кастинг фільму Богатир, – розповіла акторка.

Після цієї доленосної зустрічі в кар’єрі української акторки почався прорив: серіали Нити судьбы, Гранд, Отель Элеон і Козаки.

Міла Сивацька поділилась своїм досвідом ведення бізнесу. Акторка зізналась, що в років 14-15 почала заробляти перші гроші. Міла пекла торти та продавала за 300-400 грн.

– Я вчила іноземців говорити російською. Згодом, один із моїх студентів запропонував спекти торт і я погодилась. Вийшло дуже круто. Таким чином зародилась моя міні-пекарня. Було багато замовлень, якось навіть тато допомогав на Великдень, – сказала акторка.

Наразі співачка відкрила власний б’юті-магазин косметики за доглядом обличчя та шкіри в центрі Києва. Ця ідея зародилась також спонтанно, коли акторка разом зі своїм коханим була в Амстердамі.

– Акторська справа досить нестабільна. Ми то потрібні, то ні. Тому в акторів має бути подушка безпеки завжди. Мій коханий запропонував купити в Амстердамі косметики на €2 тис. та спробувати продати її. Розлетілася за кілька днів. Потім я почала закуповувати патчі з Кореї. Таким чином зародився мій бізнес, – розповіла Міла.

На питання інтерв’юера про заробіток, Міла зізналась, що до $1 млн їй не вистачає $100 тис. Міла Сівацька без акторської освіти, але має бажання поїхати на курси в Лондон.

– Колись у дитинстві я бачила дуже безліч талановитих артистів, але вони нікому не потрібні. Можливо, я теж скоро стану непотрібною. Тому я не йшла в акторський університет, бо цей час я присвячувала вже реальним зйомкам та заробітку грошей. Але я ні в якому разі не відмовляюсь від знань, це великий інструмент і обходити його з переконанням, що тобі просто пощастить – безглуздо, – зізналась акторка.

У Міли є п’ять актуальних бажань на 2021 рік.

Сівацька бажає поїхати в Лондон на навчання, вийти нарешті заміж за свого коханого та взяти участь у некомедійному серіалі.

Також акторка дуже хоче розширювати свій бізнес і відкрити новий магазин та привезти в Україну вискоякісну косметику.

Міла Сивацька висловилася про ситуацію з Навальним

Акторка Міла Сивацька заявила, що не буде висловлювати свою позицію щодо ситуації з опозиціонером Олексієм Навальним. Міла сказала, що вона громадянка України, а не Росії.

На своїй сторінці в Instagram дівчина поскаржилася, що їй надходить безліч питань, які стосуються Володимира Путіна і російського опозиційного лідера Олексія Навального.

Варто зазначити, що артистка перебувала на зйомках у Москві під час протестів.

Фото: Міла Сівацька