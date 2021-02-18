У Москві на 83-му році життя помер відомий радянський актор Андрій Мягков.

Мягков народився 8 липня 1938 року у Санкт-Петербурзі в родині педагога та інженера-механіка.

Майбутній актор закінчив Ленінградський хіміко-технологічний інститут. Після навчання працював на одному з місцевих науково-дослідних підприємств, виступав в гуртку самодіяльності.

На аматорській виставі його помітив викладач московської Школи-студії МХАТ і запросив на навчання.

Після випуску служив у московському театрі Современник, де був задіяний у багатьох постановках.

З 1977 року був актором Московського художнього театру ім. А. П. Чехова, зокрема грав у виставах за найвідомішими творами Чехова.

Андрій Мягков отримав загальне визнання і як кіноактор. Дебютною стала роль стоматолога Сергія Чеснокова в комедії Елема Климова Пригоди зубного лікаря.

Серед найбільш відомих фільмів: Брати Карамазови, Іронія долі, або З легким паром!, Службовий роман, Гонки по вертикалі, Жорстокий романс, Безприданниця та інші.

Загалом Андрій Мягков знявся в більш ніж сорока фільмах і серіалах.

Мягков був членом Спілки кінематографістів РФ та народним артистом РРФСР.

Був одружений на акторці МХТ ім. А. П. Чехова Анастасії Вознесенській.

Про смерть Андрія Мягкого стало відомо вранці 18 лютого. Смерть актора підтвердили в прес-службі МХТ імені Чехова. За даними росЗМІ, попередня причина смерті – гостра серцева недостатність.