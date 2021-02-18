Українська співачка та фронтмен гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про своє ставлення до соціальних мереж та зізналася, що обожнює Instagram.

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася селфі та розповіла, що нещодавно зареєструвалася у новій соціальній мережі Clubhouse. Але поки співачка не може до неї звикнути і тому почувається розгубленою.

Юлія зізналася, що її улюбленою мережею є Instagram.

– Instagram – це красиві картинки, люди, які надихають, тексти під настрій, каталог послуг та товарів. Facebook відкриваю набагато рідше, він став важким, люди частіше пишуть про негативний досвід та обурюються, – розповіла артистка.

Співачка додала, что Facebook читає лише тоді, коли хоче “спуститися з неба на землю”. Натомість у TikTok зірка заходить дуже рідко і лише заради танців та цікавих перевтілень.

– Я вже давно поставила ліміт по часу на всі соцмережі в телефоні – чудова річ, я вам скажу! Навколо буває так цікаво, якщо відірвати очі від екрану, – поділилася Юлія Саніна.

Інтерв’ю з Юлією Саніною

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна відповіла на 33 запитання Олександри Кучеренко про особисте життя та творчу кар’єру.

Співачка розповіла, що на початку кар’єри гурт заробляв гонорари у розмірі від 10 до 20 тис. грн. Також Юлія зізналася, що прибутки ділить із чоловіком, креативним продюсером Валерієм Бебком, порівну – 50 на 50.

Серед української естради своїм головним конкурентом Юлія вважає гурт Океан Ельзи. Лідер гурту сказала, що взагалі більше не бажає брати участь у Євробаченні, але мріє отримати нагороду Греммі.