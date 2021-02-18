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Валентина Чорна |

Ліміт по часу на всі соцмережі: Юлія Саніна про своє ставлення до соціальних мереж

Українська співачка та фронтмен гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про своє ставлення до соціальних мереж та зізналася, що обожнює Instagram.

саніна

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася селфі та розповіла, що нещодавно зареєструвалася у новій соціальній мережі Clubhouse. Але поки співачка не може до неї звикнути і тому почувається розгубленою.

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Юлія зізналася, що її улюбленою мережею є Instagram.

– Instagram – це красиві картинки, люди, які надихають, тексти під настрій, каталог послуг та товарів. Facebook відкриваю набагато рідше, він став важким, люди частіше пишуть про негативний досвід та обурюються, – розповіла артистка.

Співачка додала, что Facebook читає лише тоді, коли хоче “спуститися з неба на землю”. Натомість у TikTok зірка заходить дуже рідко і лише заради танців та цікавих перевтілень.

– Я вже давно поставила ліміт по часу на всі соцмережі в телефоні – чудова річ, я вам скажу! Навколо буває так цікаво, якщо відірвати очі від екрану, – поділилася Юлія Саніна.

Інтерв’ю з Юлією Саніною

Фронтвумен гурту The Hardkiss  Юлія Саніна відповіла на 33 запитання Олександри Кучеренко про особисте життя та творчу кар’єру.

Співачка розповіла, що на початку кар’єри гурт заробляв гонорари у розмірі від 10 до 20 тис. грн. Також Юлія зізналася, що прибутки ділить із чоловіком, креативним продюсером Валерієм Бебком, порівну – 50 на 50.

Серед української естради своїм головним конкурентом Юлія вважає гурт Океан Ельзи. Лідер гурту сказала, що взагалі більше не бажає брати участь у Євробаченні, але мріє отримати нагороду Греммі.

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