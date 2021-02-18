Радянський актор Андрій Мягков помер у Москві на 83 році життя. Причиною смерті називають гострі серцеву недостатність.
Раптова смерть актора стала несподіванкою не лише для прихильників, а й для колег та друзів Мягкова.
Однією з перших прокоментувала те, що Андрій Мягков пішов з життя, акторка Барбара Брильська, яка була його колегою у фільмі Іронія долі або З легким паром!
– У мене немає сил говорити, я плачу, він був прекрасною людиною, – розповіла вона Риа Новости.
Також на смерть актора відреагувала колега Світлана Немоляєва:
– З ним пішов і цілий шматок мого життя.
Народний артист втілив на екрані велику кількість видатних образів, завдяки яким він залишиться в серцях мільйонів глядачів, на майданчику він завжди працював на спільну справу. Про це ТАСС розповів режисер Дмитро Астрахан.
– Абсолютно видатний артист, абсолютно блискучий, він створив велику кількість прекрасних ролей.
Також не залишив осторонь смерть актора його колега Авангард Леонтьєв.
– Дуже шкода Андрія. На екрані він прекрасний, дуже переконливий. Так, він великий внесок зробив у ті враження, які глядачі отримують від кіно та театру, – розповів він РБК.
Прокоментував раптову смерть Мягкова російський артист Лев Лещенко.
– Улюблений актор, який для нас усіх був певним орієнтиром моральним, бо його ролі завжди добрі, відкриті, серцеві.
Журналістка та телеведуча Ксенія Собчак назвала актора символом зимових свят, а його смерть справжньою трагедією.
Андрій Мягков народився 8 липня 1938 року у Санкт-Петербурзі в родині педагога та інженера-механіка.
Майбутній актор закінчив Ленінградський хіміко-технологічний інститут. Після навчання працював на одному з місцевих науково-дослідних підприємств, виступав в гуртку самодіяльності.
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