Радянський актор Андрій Мягков помер у Москві на 83 році життя. Причиною смерті називають гострі серцеву недостатність.

Раптова смерть актора стала несподіванкою не лише для прихильників, а й для колег та друзів Мягкова.

Однією з перших прокоментувала те, що Андрій Мягков пішов з життя, акторка Барбара Брильська, яка була його колегою у фільмі Іронія долі або З легким паром!

– У мене немає сил говорити, я плачу, він був прекрасною людиною, – розповіла вона Риа Новости.

Також на смерть актора відреагувала колега Світлана Немоляєва:

– З ним пішов і цілий шматок мого життя.

Народний артист втілив на екрані велику кількість видатних образів, завдяки яким він залишиться в серцях мільйонів глядачів, на майданчику він завжди працював на спільну справу. Про це ТАСС розповів режисер Дмитро Астрахан.

– Абсолютно видатний артист, абсолютно блискучий, він створив велику кількість прекрасних ролей.

Також не залишив осторонь смерть актора його колега Авангард Леонтьєв.

– Дуже шкода Андрія. На екрані він прекрасний, дуже переконливий. Так, він великий внесок зробив у ті враження, які глядачі отримують від кіно та театру, – розповів він РБК.

Прокоментував раптову смерть Мягкова російський артист Лев Лещенко.

– Улюблений актор, який для нас усіх був певним орієнтиром моральним, бо його ролі завжди добрі, відкриті, серцеві.

Журналістка та телеведуча Ксенія Собчак назвала актора символом зимових свят, а його смерть справжньою трагедією.

Андрій Мягков народився 8 липня 1938 року у Санкт-Петербурзі в родині педагога та інженера-механіка.

Майбутній актор закінчив Ленінградський хіміко-технологічний інститут. Після навчання працював на одному з місцевих науково-дослідних підприємств, виступав в гуртку самодіяльності.

Детальну біографію Андрія Мягкова, читайте на сайті Факти ICTV.