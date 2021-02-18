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Валентина Чорна |

Netflix продовжив серіал Доля: Сага Вінкс на другий сезон

Стримінговий сервіс Netflix продовжив серіал Доля: Сага Вінкс на другий сезон, оскільки перший виявився досить популярним серед глядачів.

Доля Сага Вінкс

У другому сезоні буде вісім серій тривалістю в годину кожна. Це на два епізоди більше, ніж було в першому.

Сценарист Щоденників вампіра Брайан Янг повернеться у серіал в ролі виконавчого продюсера.

– Шість епізодів першого сезону – лише невелика частка цього неймовірно багатого світу фей. Історія Блум продовжиться, і я не можу дочекатися, коли ви дізнаєтеся більше про Аіше, Стеллі, Терре і Музі. І ніколи не знаєш, хто може з’явитися в Алфеї у наступному семестрі, – зазначив Брайан Янг.

До акторського складу серіалу входять Ебігейл Коуен, Ханна ван дер Вестхайзен, Еліот Солт та Еліша Епплбом.

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Світова прем’єра серіалу Доля: Сага про Вінкс відбудеться 22 січня 2021 року.

Netflix показав серіал Доля: Сага Вінкс

Стримінговий сервіс Netflix презентував серіал Доля: Сага Вінкс, який є адаптацією мультсеріалу Клуб Вінкс. Перший сезон серіалу вийшов під рейтингом 18+.

У ньому розповідається історія про фей, які приходять на навчання в магічну школу. Головним героїням серіалу належить дізнатися про свої здібності, а також зіткнутися з багатьма таємницями. У центрі сюжету якась моторошна загроза, яка може перерости у справжню війну в світі магії.

Джерело: Variety

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