Перемога вільних українців: фільм Юкі потрапив до списку AIPS Sport Media Awards 2020

Документальна стрічка Володимира Мули Юкі про історію перемог вільних українців потрапила до короткого списку AIPS Sport Media Awards 2020 у категорії Video Documentary.

Про це повідомляє пресслужба компанії-виробника Teleprostir Studio. Фільм боротиметься за міжнародне визнання у галузі спортивних медіа.

AIPS Sport Media Awards – міжнародний орган спортивної журналістики AIPS. Він щорічно серед 160 країн відзначає фахівців, які створюють найкращий спортивний контент. Це можуть бути як фотографії, так відео та цифрові подкасти.

Переможець отримає статуетку та приз у розмірі $8 тис. Друге місце оцінюється у $3 тис., третє – $2 тис. Результати конкурсу попередньо оголосять у середині березня.

Прем’єра фільму Юкі в Україні відбулася 3 грудня 2020 року. Режисером та продюсером документальної кінострічки Юкі став Володимир Мула, автором сценарію – Микола Васильков, а режисером монтажу – Андрій Луннік.

Як пандемія змінила кіно

Галузь кіно одна зі сфер, яка найбільше постраждала через Covid-19. Через локдаун та протиепідемічні обмеження пандемія коронавірусу змінила кіно у 2020 році.

Тоді кінотеатри майже залишилися без глядачів. Ще рік тому ніхто не міг подумати, що люди боятимуться ходити у кінотеатр.

Великі світові кіностудії змогли пережити скрутні часи кінематографу, але для більшості кінотеатрів настали темні часи. Багато з них перевели свої стрічки на онлайн-ресурси.