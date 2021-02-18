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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Юлія Захарченко |

Перемога вільних українців: фільм Юкі потрапив до списку AIPS Sport Media Awards 2020

Документальна стрічка Володимира Мули Юкі про історію перемог вільних українців потрапила до короткого списку AIPS Sport Media Awards 2020 у категорії Video Documentary.

Кинотеатр

Про це повідомляє пресслужба компанії-виробника Teleprostir Studio. Фільм боротиметься за міжнародне визнання у галузі спортивних медіа.

AIPS Sport Media Awards – міжнародний орган спортивної журналістики AIPS. Він щорічно серед 160 країн відзначає фахівців, які створюють найкращий спортивний контент. Це можуть бути як фотографії, так відео та цифрові подкасти.

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Переможець отримає статуетку та приз у розмірі $8 тис. Друге місце оцінюється у $3 тис., третє – $2 тис. Результати конкурсу попередньо оголосять у середині березня.

Прем’єра фільму Юкі в Україні відбулася 3 грудня 2020 року. Режисером та продюсером документальної кінострічки Юкі став Володимир Мула, автором сценарію – Микола Васильков, а режисером монтажу – Андрій Луннік.

Як пандемія змінила кіно

Галузь кіно одна зі сфер, яка найбільше постраждала через Covid-19. Через локдаун та протиепідемічні обмеження пандемія коронавірусу змінила кіно у 2020 році.

Тоді кінотеатри майже залишилися без глядачів. Ще рік тому ніхто не міг подумати, що люди боятимуться ходити у кінотеатр.

Великі світові кіностудії змогли пережити скрутні часи кінематографу, але для більшості кінотеатрів настали темні часи. Багато з них перевели свої стрічки на онлайн-ресурси.

Фото: Depositphotos

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