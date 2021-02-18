Українська акторка Ольга Сумська поділилася з шанувальниками своїми архівними дитячими фотографіями.

На своїй сторінці в Instagram 54-річна артистка опублікувала чорно-білий ретро-знімок, на якому задумливо дивиться вдалину. Зірка вирішила поностальгувати і поділитися спогадами 12-річної дівчинки зі своїми підписниками.

– Тут мені десь 12 років. Перука і капелюх – мамині. Поки батьки були на сцені, я уявляла себе героїнею історичного фільму, – сказала Сумська.

Акторка зізналася, що насолоджується такими фотографіями, а всі цифрові технології, які є зараз, не зрівняються з надрукованими знімками.

– Мільйон фотографій на комп’ютері, які важко знайти. А тут – атмосфера, – поділилася Ольга.

Раніше артистка вже розміщувала свої дитячі знімки, але в більш юному віці.

Тоді зірка розповіла, що досі зберігає свою білу сукню Сніжинки.

– Цю сукню замовляли в театрі, і я нею пишалася. Вона пошита з натурального фатину і батисту. Досі зберігаю її, як спогад про моє щасливе дитинство, – сказала Ольга.

Дочка Сумської народила другу дитину

У кінці квітня 2020 року Ольга Сумська вдруге стала бабусею. Радісною новиною акторка поділилася в своєму мікроблозі.

Зірка повідомила, що дитина з’явилася на світ 21 квітня у її доньки Антоніни Паперної та російського актора Володимира Яглича.

Фото: Ольга Сумська