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Валентина Летяк |

Помер актор Андрій Мягков – зірка Службового роману

Відомий російський актор театру і кіно Андрій Мягков помер у Москві на 83-му році життя.

Андрій Мягков

Смерть актора підтвердили в прес-службі МХТ імені Чехова, в якому він служив.

За даними росЗМІ, попередня причина смерті – гостра серцева недостатність.

Фото: Андрей Мягков

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