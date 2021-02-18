Косметичний бренд моделі та модного дизайнера Вікторії Бекхем зазнав серйозних фінансових втрат.

У січні 2021 року компанія Victoria Beckham Holdings, яка відповідає за фешн- і б’юті-бренди зірки, опублікувала дані про збитки обсягом понад $23 млн.

Після цього компанія Victoria Beckham Ltd, яка займається тільки фешн-брендом моделі, оприлюднила річні втрати обсягом більше $16 млн.

Отже, втрати косметичного бренду зірки склали $7 млн.

Лінійку для макіяжу та засобів догляду за собою Бекхем створила в січні 2019 року, продажі її почалися в жовтні того ж року.

Зірка сподівалася, що запуск б’юті-бренду допоможе покращити стан фешн-бренду, який постійно потерпає від збитків.

– Асортимент косметичного бренду виявився популярним від початку та багато лінійок були розпродані за лічені дні. Але навіть з урахуванням значних витрат на його створення, бухгалтерський баланс показав, що початок був непростим. Ще невідомо, чи зможе бізнес відновитися, – сказав інсайдер.

Ріанна закриває модний бренд

Популярна американська співачка Ріанна і французька компанія LVMH закривають роботу модного бренду Fenty. Артистка та виробник предметів розкоші вирішили призупинити роботу до кращих часів, менш ніж за два роки після запуску.

За даними іноземних ЗМІ, причиною призупинення роботи стало те, що співачка не відвідувала офіс у Парижі і фабрику в Італії в зв’язку з карантином.

Проте LVMH продовжують співпрацювати з Ріанною та підтримувати її комерційні проекти – Fenty Beauty та Fenty Skin, а також лінію нижньої білизни зірки – Savage x Fenty.