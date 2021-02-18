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Валентина Чорна |

Стривожений та засмучений: як Каньє Вест переживає розлучення з Кім Кардаш’ян

Американський репер Каньє Вест тяжко переживає розрив шлюбу з зіркою реаліті-шоу Кім Кардаш’ян. Він почувається засмученим та стривоженим.

Стривожений та засмучений: як Каньє Вест переживає розлучення з Кім Кардаш’ян

Офіційно подружжя ще не подало документи на розлучення. Однак, за словами інсайдерів, шлях до нього неминучий.

– Справи у Каньє йдуть не дуже добре. Він стривожений і дуже сумний. Він знає, що шлюбу прийшов кінець, і зараз вже нічого не поробиш. Також він розуміє, що втрачає Кім, – йдеться в джерелі.

На відміну від Каньє Веста, 40-річна Кім Кардашян досить спокійно проживає розрив стосунків. Вона розуміє, що більше не може бути дружиною репера, попри те, що він й досі її кохає.

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Кардаш’ян є основним опікуном чотирьох дітей пари, тому вона намагається зробити все можливе для того, щоб розлучення не нашкодило дітям.

– Кім ясно дала зрозуміти, що Каньє може розмовляти зі своїми дітьми в будь-який час, коли захоче. Вона ніколи не закликала його триматися подалі від дітей. Вона тільки просить, щоб він не нашкодив їм. Каньє може спілкуватися з дітьми по FaceTime в будь-який час, коли захоче, – повідомляє джерело.

Розлучення Кім Кардаш’ян та Каньє Веста

Чутки про розлучення Кім Кардаш’ян та Каньє Веста продовжують набирати обертів. Наразі подружжя живе окремо і не контактує між собою. Каньє забрав 500 пар своїх кросівок зі спільного будинку в Калабасасі, що неподалік Лос-Анджелеса. Окрім цього, репер вивіз чимало власних речей та одягу.

Наразі відомо, що всі документи для розлучення Кім і Каньє вже готові. Глядачі Keeping up with the Kardashians дізнаються про розрив Кім і Каньє в останньому сезоні реаліті, прем’єра якого запланована на березень 2021 року.

Джерело: People

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